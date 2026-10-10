Frank de Boer heeft tekst en uitleg gegeven over de nieuwe functie van Arne Slot in de voetballerij. Vrijdag werd bekend dat de Nederlander aan de slag gaat bij de Technical Observer Group van de UEFA, een panel waar De Boer ook deel van uitmaakt. Door de keuze van Slot lijkt een snelle terugkeer als clubtrainer niet aannemelijk.

Gisteren (vrijdag) werd bekend dat Slot, vier maanden na zijn ontslag bij Liverpool, aan de slag gaat bij de UEFA. Als lid van de Technical Observer Group gaat hij wedstrijden uit twee toernooien analyseren: de Champions League en het EK. Ook trainers als Gareth Southgate, Thomas Frank en Erik ten Hag zijn lid van dit panel, net als De Boer.

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De oud-trainer van Ajax en ex-bondscoach van Oranje laat zich tegenover ESPN uit over de functie. “Binnen 48 uur bracht je er een technisch rapport over uit. Over wat je gezien hebt, bijvoorbeeld over het verdedigen, met video’s erbij”, zegt hij.

Het werk is afgelopen ietsjes veranderd. “Sinds anderhalf jaar zit je op een server. Je vliegt niet meer naar een stadion en maakt niet altijd een analyse. Per wedstrijd kies je de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller, en ook de Player of the Match”, vervolgt De Boer.

Geen combi met clubtrainerschap

Volgens de ras-Ajacied is het werk bij de UEFA niet te combineren met een rol als hoofdtrainer bij een club. “Als bondscoach wel, als clubtrainer niet”, zegt De Boer, die Roberto Martínez (ex-bondscoach van België) aanhaalt als voorbeeld.

Slot bedankte eerder voor een functie als bondscoach van het Nederlands elftal, omdat hij een rol als clubtrainer prefereerde. Mócht een club zich melden voor Slot, dan kan hij vrij gemakkelijk stoppen met zijn werk als Technical Observer. “Elk moment kan je stoppen, het is heel vrijblijvend”, aldus De Boer.