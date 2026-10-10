Tanja Dik, directeur van de Johan Cruijff ArenA, ontkent een verhaal dat Johan Derksen in 2023 vertelde. Volgens Derksen was Dik de eerste vrouw die een ‘dickpic’ van voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars had ontvangen. Daar is niets van waar, zegt de stadiondirecteur in een interview met Het Parool.

Overmars vertrok op 6 februari 2022 plots bij Ajax, toen bleek dat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende verstuurde aan meerdere vrouwelijke collega's. In december 2023 meldde Derksen bij Vandaag Inside dat Dik als eerste een foto ontving van Overmars’ geslachtsdeel. “Nee, natuurlijk niet”, reageert Dik op de vraag of at klopt. “Wat Marc Overmars gedaan heeft, is zo van de gekke. Wat denk je dat ik gedaan zou hebben, nu je mij al een tijdje hebt horen praten? Onder uit de zak had hij gekregen. Dan had ik hem gebeld en gezegd: koekoek, Harry, dat is niet handig. Maar het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar wie daar een verhaal van gemaakt heeft, namelijk VI, Johan Derksen.”

Artikel gaat verder onder video

Toch koos de directeur er destijds voor om niet te reageren. Het werd haar afgeraden om de bewering van Derksen te ontkennen. “Daar heb ik nog steeds spijt van. Niet reageren past namelijk helemaal niet bij mij. Mensen zeiden: erop reageren maakt het alleen maar erger. Maar ja, denk ik dan, erger dan wat? De mensen die me kennen, die hebben geen seconde gedacht dat dit gebeurd was. Natuurlijk kiest Marc Overmars geen Tanja, ceo van de Arena. Het was een grap.”

© Imago

Volgens Dik heeft sowieso geen enkele medewerker van de Johan Cruijff ArenA een dergelijke foto ontvangen. Dat gebeurde alleen ‘binnen Ajax’. “Wat ik wel heb moeten doen, en dat was ontzettend irritant: ik heb alle vrouwelijke medewerkers bij elkaar geroepen en een mail gestuurd om te zeggen dat dit nooit is gebeurd. Ik heb gezegd: het ergste is dat jullie denken dat hier een vrouwelijke ceo zit – die zich ook hard moet maken voor de veiligheid van jullie – die dit gekregen zou hebben en er niks mee zou hebben gedaan. Hem dus zijn gang had laten gaan. Over my dead body.”

'Nu zou ik bij Vandaag Inside zitten'

“Als er nieuwe vrouwelijke medewerkers komen, raak ik het altijd even aan, mochten ze het ergens gezien of gelezen hebben. Ik vind dat ze moeten weten wat voor type ik ben”, zegt de 57-jarige Dik, die inmiddels anders had gereageerd op de bewering. “Ik zou nu in dat programma gaan zitten. Ik ben een vechter. En de wereld wordt alleen maar erger voor vrouwen. Ik vind dat de vrouwen die daar het podium voor hebben hun stem moeten gebruiken. En niet dat jij het laat gebeuren dat er een of andere jodokus is die zijn zaakje laat zien aan vrouwen die daar niet tegenop kunnen. Die afhankelijk van hem zijn, want dat is wat er is gebeurd.”