Johan Derksen heeft woensdagavond in het programma Vandaag Inside gereageerd op de aangifte die tegen hem is gedaan door Tweede Kamerlid Doğukan Ergin (DENK). Ergin is van mening dat de oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles in Vandaag Inside heeft opgeroepen om hem te vermoorden.

De commotie ontstond nadat Derksen in het programma uitspraken deed over een mogelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten. Nadat in de uitzending een fragment werd getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer verzette tegen dat verbod, haalde Derksen fel uit: "We zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden, om te zien of dat geen pijn oplevert", zei Derksen. De analist benadrukte in de uitzending dat hij zijn uitspraak niet letterlijk bedoelde.

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Ergin deed wel aangifte: "Deze bedreiging en publiekelijke oproep om mij te vermoorden gaat alle grenzen te buiten. Het is gevaarzettend en heeft veel impact op mijn veiligheid en werk. Daarom doe ik aangifte", schreef hij woensdagmiddag op sociale media.

Reactie van Derksen

Derksen reageert woensdagavond in de nieuwste uitzending van Vandaag Inside op de aangifte: "Ik vind het zo kinderachtig om dit te doen. Ze knippen het moment zo dat het lijkt dat ik oproep tot een moord, weet je wel. Alles wat er achter staat laten ze weg. Ze bekijken het maar. Ik heb uitgelegd dat het bij wijze van spreke was. Dat heeft heel Nederland begrepen, alleen deze meneer van DENK niet."