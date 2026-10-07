Aangifte tegen Johan Derksen (77): 'Dit is een oproep om mij te vermoorden'

Johan Derksen ligt zwaar onder vuur. Politicus Doğukan Ergin (DENK) stapt naar de politie vanwege een uitspraak die de voormalig voetballer van onder meer Go Ahead Eagles en Veendam dinsdagavond heeft gedaan in het programma Vandaag Inside.

Er is commotie ontstaan nadat Derksen in het programma uitspraken deed over een mogelijk verbod op onverdoofd ritueel slachten. Nadat in de uitzending een fragment werd getoond waarin Ergin zich in de Tweede Kamer verzette tegen dat verbod, haalde Derksen fel uit: "We zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden, om te zien of dat geen pijn oplevert", zei Derksen. De analist benadrukte overigens wel dat hij zijn uitspraak niet letterlijk bedoelde.

Artikel gaat verder onder video



De uitspraak zorgde voor verbazing bij de andere tafelgasten, die direct doorhadden dat zijn vergelijking ver ging. Doğukan Ergin tilt zwaar aan de woorden van de besnorde analist en besloot woensdag juridische stappen te zetten. "Deze bedreiging en publiekelijke oproep om mij te vermoorden gaat alle grenzen te buiten. Het is gevaarzettend en heeft veel impact op mijn veiligheid en werk. Daarom doe ik aangifte", schrijft Ergin op X.

Binnen DENK krijgt Ergin volledige steun voor zijn stap naar de politie. Fractievoorzitter Stephan van Baarle schaart zich openlijk achter zijn partijgenoot en veroordeelt de woorden van Derksen scherp op sociale media: "Dit is onacceptabel, dus het is terecht dat mijn collega aangifte doet."

Bekijk hieronder de beelden: