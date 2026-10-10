Vinicius Júnior krijgt rood en gaat compleet door het lint bij Real Madrid

Vinicius Júnior heeft zaterdagavond een dramatische invalbeurt achter de rug voor Real Madrid. De Braziliaanse aanvaller werd in de wedstrijd tegen Villarreal met rood van het veld gestuurd en ging vervolgens compleet door het lint.

Vinicius Júnior begon zaterdagavond op de bank bij Real Madrid in het thuisduel met Villarreal. De Koninklijke bleef echter lang op een doelpuntloze tussenstand staan, waarna de Braziliaankort na rust alsnog binnen het veld werd gebracht door trainer José Mourinho.

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De rentree van Vinicius Júnior gaf Real Madrid nieuw elan: Yan Diomande tekende na ruim een uur voor de openingstreffer met een bekeken schot in de verre hoek. Vinicius Júnior leek Real Madrid twintig minuten voor tijd zelf op 2-0 te zetten. De linksbuiten rondde af na voorbereidend werk van Jude Bellingham en bracht zichzelf en het stadion daarmee in extase.

Vinicius Júnior ging vervolgens echter van de hemel naar de hel: scheidsrechter Isidro Díaz de Mera keurde de treffer af, omdat de doelpuntenmaker in aanloop naar de goal aan het haar van tegenstander Nathan Saliba had getrokken. Als klap op de vuurpijl volgde ook nog een directe rode kaart voor Vinicius Júnior.

De international van Brazilië was vervolgens buiten zinnen: hij liep woedend op de Díaz de Mera af en moest weggehaald worden door zijn teamgenoten.