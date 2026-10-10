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Mario Been is snoeihard voor grote naam bij Ajax: 'Hij heeft nul meerwaarde'

10 oktober 2026, 23:08
Mario Been
Foto: © ESPN
2 reacties
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Mario Been is niet onder de indruk geraakt van Sofyan Amrabat in de wedstrijd tussen Ajax en NEC (1-1). Volgens de analist van ESPN had Amrabat zaterdagavond 'nul meerwaarde' in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax ontbeerde in grote delen van de wedstrijd creativiteit, zag Been. En die kwam ook niet van Amrabat. "Hij had nul meerwaarde. Balletjes breed, heen en weer tikken. Dat kan iedereen. In deze wedstrijden heb je creativiteit nodig. Mensen die spelers uit kunnen spelen. Die waren niet aanwezig", stelt Been.

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Met de invalbeurt van Abdellah Ouazane kwam daar verandering in. "Wat duurt het lang voordat Ouazane erin komt. Je zit de hele wedstrijd te kijken naar de grote namen die gehaald zijn, maar deze jongen uit de eigen jeugd heeft in mijn optiek meer kwaliteit. Ik zou hem altijd laten spelen. Hij kan ook nog eens tegenstanders uitspelen, en juist in dit soort wedstrijden is dat ontzettend belangrijk."

"Als hij vervolgens in een halfuur het verschil moet maken, is dat misschien wel te veel gevraagd. Je ziet dat er een paar goede acties van hem komen, maar hij moet eigenlijk veel meer tijd krijgen om zijn kwaliteiten te laten zien", vindt de analist.

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Helemaal gelijk Mario , te lomp en en te traag, tikkie breed en terug , dat is het . Ik begreep ook nooit waarom ze hem gehaald hebben.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
671 Reacties
207 Dagen lid
465 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Door te veel angst om de zgn favorite rol.die Ajax aangemeten kreeg van de media, te verliezen , ook ter Stegen is een hele onzekere factor .

Just Me
671 Reacties
207 Dagen lid
465 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
avatar

Helemaal gelijk Mario , te lomp en en te traag, tikkie breed en terug , dat is het . Ik begreep ook nooit waarom ze hem gehaald hebben.

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Ajax - NEC

Ajax
1 - 1
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
0
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Fortuna
8
-1
14
7
Excelsior
7
6
11

Complete Stand

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