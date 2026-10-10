Mario Been is snoeihard voor grote naam bij Ajax: 'Hij heeft nul meerwaarde'

Mario Been is niet onder de indruk geraakt van in de wedstrijd tussen Ajax en NEC (1-1). Volgens de analist van ESPN had Amrabat zaterdagavond 'nul meerwaarde' in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax ontbeerde in grote delen van de wedstrijd creativiteit, zag Been. En die kwam ook niet van Amrabat. "Hij had nul meerwaarde. Balletjes breed, heen en weer tikken. Dat kan iedereen. In deze wedstrijden heb je creativiteit nodig. Mensen die spelers uit kunnen spelen. Die waren niet aanwezig", stelt Been.

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Met de invalbeurt van Abdellah Ouazane kwam daar verandering in. "Wat duurt het lang voordat Ouazane erin komt. Je zit de hele wedstrijd te kijken naar de grote namen die gehaald zijn, maar deze jongen uit de eigen jeugd heeft in mijn optiek meer kwaliteit. Ik zou hem altijd laten spelen. Hij kan ook nog eens tegenstanders uitspelen, en juist in dit soort wedstrijden is dat ontzettend belangrijk."

"Als hij vervolgens in een halfuur het verschil moet maken, is dat misschien wel te veel gevraagd. Je ziet dat er een paar goede acties van hem komen, maar hij moet eigenlijk veel meer tijd krijgen om zijn kwaliteiten te laten zien", vindt de analist.