Dusan Tadic zorgt voor grote irritatie in spelerstunnel van Ajax

Kijkers van het competitieduel van zaterdagavond tussen Ajax en NEC ergeren zich al voor de aftrap aan . De Servische vedette van NEC trok alle aandacht naar zich toe toen de spelers klaarstonden in de catacomben.

Volg Ajax - NEC hier in ons liveblog!

Voor Tadic is Ajax - NEC een speciaal affiche. De 37-jarige aanvaller speelde tussen 2018 en 2023 bij de Amsterdamse club en groeide uit tot clubicoon. Zaterdagavond keert hij met NEC voor even terug in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Tadic kwam in aanloop naar de wedstrijd onder vuur te liggen vanwege enkele uitspraken die hij deed. "Ik moet me hier iets anders gedragen dan bij Ajax, omdat de standaard anders is. Er zijn zoveel dingen te corrigeren bij NEC, maar dat kan natuurlijk niet. Met alle respect voor NEC, maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard”, zei hij deze week tegen NU.nl.

Tadic eiste vervolgens voorafgaand aan de wedstrijd in de catacomben alle aandacht op. De Serviër was zichtbaar geëmotioneerd en begroette diverse mensen van Ajax één voor één.

Het leverde mooie beelden op, maar veel kijkers zijn juist kritisch. “Om niet goed van te worden dat geflirt met Ajax door Dusan Tadic. NEC staat vandaag met 10 spelers in het veld”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.