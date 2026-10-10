Kijkers zijn woest om dwaze actie van Wouter Goes tegen Feyenoord

Kijkers van het competitieduel tussen Feyenoord en AZ (2-0) zijn van mening dat gespaard is door scheidsrechter Danny Makkelie. De verdediger van AZ maakte diverse harde overtredingen en leek in de blessuretijd te ontsnappen aan een rode kaart.

Goes zorgde er zaterdagavond na ruim een uur voor dat de vlam in de pan ging. De stopper van AZ beging aan de zijlijn een harde overtreding op Oussama Targhalline: hij ving de middenvelder van Feyenoord met zijn rechterarm op. Vervolgens ontstond er een opstootje. Daarbij greep Feyenoord-aanvoerder Luciano Valente Goes onder meer bij de nek.

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Makkelie besloot het opstootje zonder kaarten op te lossen. Vijf minuten later slingerde de scheidsrechter Goes echter alsnog op de bon, nadat hij veel te laat was en Valente van achter torpedeerde.

Goes solliciteerde vervolgens in de blessuretijd van de wedstrijd opzichtig naar zijn tweede gele kaart. De verdediger ging ontzettend hard door op Targhalline, waarna Makkelie floot voor een overtreding. Goes ging er enorm wild in en raakte allesbehalve de bal, maar werd opvallend genoeg gespaard door Makkelie en mocht blijven staan.

Kijkers van de wedstrijd vinden het onbegrijpelijk dat Goes mocht blijven staan van Makkelie en uiten op social media massaal hun oegenoegen. “Goes is echt gestoord!”, schrijft iemand woest op X. Een andere kijker reageert: “Bloedirritant die Goes. Moet z’n tweede geel krijgen.” Weer iemand anders noemt Goes ‘een vreselijk asociale voetballer’.

Ook Makkelie krijgt er overigens van langs. “Makkelie doet mee met het wekelijks marchanderen door Goes niet zijn dikverdiende tweede gele kaart te geven”, schrijft iemand bijvoorbeeld.