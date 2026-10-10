Danny Makkelie neemt bizar besluit bij Feyenoord - AZ: ‘Typisch Makkelie!’

Danny Makkelie heeft zaterdagavond een opmerkelijk besluit genomen tijdens het competitieduel tussen Feyenoord en AZ. Dat heeft alles te maken met de slotfase van de eerste helft in De Kuip (1-0 ruststand).

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In de blessuretijd van de eerste helft was er een hoofdrol voor Makkelie. De scheidsrechter kende een strafschop toe aan AZ, nadat Mexx Meerdink in de zestien over het been van Feyenoord-doelman Tjark Ernst viel.

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Makkelie werd vervolgens echter naar de zijkant geroepen door videoscheidsrechter Erwin Blank. De arbiter bekeek het duel tussen Meerdink en Ernst minutenlang en besloot uiteindelijk om de toegekende penalty in te trekken.

Makkelie leek daarmee de juiste beslissing te nemen. Kijkers thuis verbazen zich echter over de blessuretijd van drie minuten die de scheidsrechter bijtrok in de eerste helft.

Die verbazing lijkt terecht. De klok stond op 41 minuten en 31 seconden toen Makkelie floot voor een strafschop. Vervolgens bekeek hij het VAR-scherm minutenlang: het spel werd hervat na 45 minuten en 34 seconden. Dat betekent dat het spel in totaal dus vier minuten en drie seconden stilstond vanwege de VAR-onderbreking. Toch floot Makkelie na exact drie minuten en vijf seconden voor de rust. Oftewel: de VAR-onderbreking alleen al duurde 58 seconden langer dan de blessuretijd.

Het spel lag daarnaast op diverse andere momenten in de eerste helft stil. Bijvoorbeeld na de openingstreffer van Nacho Ferri in de dertiende minuut. Daarnaast lag het spel in de 39ste minuut vijftig seconden stil bij een hoekschop van AZ, omdat Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline zijn veters strikte. Makkelie wees daarbij nota bene demonstratief op zijn horloge.