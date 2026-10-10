Groot nieuws: dit is wanneer Cristiano Ronaldo terugkeert bij Portugal

keert op zeer korte termijn terug bij de nationale ploeg van Portugal. Dat nieuws maakt bondsvoorzitter Pedro Proença zaterdag bekend.

De onrust ontstond eind vorige maand, nadat Ronaldo tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen negentig minuten op de bank was gebleven. Bondscoach Jorge Jesus was aanvankelijk niet van plan om de vedette in te brengen, maar kwam daar later op terug en stuurde hem de warming-up op. Uiteindelijk bleef een invalbeurt echter uit, tot grote frustratie van Ronaldo.

Volgens de aanvaller maakten hij en Jesus daarna verschillende afspraken, die de bondscoach vervolgens niet zou zijn nagekomen. Dat zorgde voor zoveel woede dat Ronaldo besloot het Portugese trainingskamp te verlaten, slechts één dag voor de wedstrijd tegen Denemarken.

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De 41-jarige vedette van Al-Nassr liet het niet bij zijn vertrek. Kort daarna publiceerde hij een uitgebreid statement waarin hij naar eigen zeggen 'de waarheid' over de gebeurtenissen binnen de nationale ploeg uit de doeken deed. Daarmee gaf Ronaldo een inkijkje in de situatie die tot de breuk met de bondscoach leidde.

In zijn verklaring liet de superster bovendien doorschemeren dat hij rekening hield met mogelijke gevolgen van zijn beslissing. Portugese media meldden eerder dit weekend dat Portugese bond de kwestie via een officiële tuchtprocedure wilde onderzoeken. De uitkomst lijkt echter al bekend.

Proença laat zaterdagavond via journalist Fabrizio Romano namelijk weten dat Ronaldo waarschijnlijk tijdens de volgende interlandperiode, medio november, alweer terugkeert bij Portugal. “De bond, bondscoach en spelers zijn eensgezind: we willen Cristiano terug. Cristiano wil zelf ook graag terugkeren. Hij is de beste ooit”, klinkt het. Portugal komt medio november tweemaal in actie in de Nations League: tegen Denemarken en Wales.