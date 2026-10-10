Danny Makkelie benadeelt AZ tegen Feyenoord: ‘Volgens de spelregels…’

Mario van der Ende is van mening dat Danny Makkelie de strafschop die hij zaterdagavond toekende aan AZ in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, niet had mogen intrekken. De voormalig topscheidsrechter wijst op de spelregels.

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In de blessuretijd van de eerste helft tussen Feyenoord en AZ was er een hoofdrol voor Makkelie. De scheidsrechter kende een strafschop toe aan AZ, nadat Mexx Meerdink in de zestien over het been van Feyenoord-doelman Tjark Ernst viel.

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Makkelie werd vervolgens echter naar de zijkant geroepen door videoscheidsrechter Erwin Blank. De arbiter bekeek het duel tussen Meerdink en Ernst minutenlang en besloot uiteindelijk om de toegekende penalty in te trekken.

Makkelie leek daarmee de juiste beslissing te nemen. Van der Ende suggereert tijdens de wedstrijd op X echter dat de arbiter zijn beslissing niet had mogen terugdraaien. Makkelie moest het moment namelijk minutenlang beoordelen op het VAR-scherm en in totaal lag het spel liefst vier minuten en drie seconden stil vanwege de VAR-onderbreking.

“Nogal wat vragen over VAR-ingreep bij strafschop Feyenoord – AZ”, schrijft Van der Ende. “Volgens spelregels mag VAR alleen ingrijpen bij een duidelijk fout of ernstig gemist voorval met betrekking tot een strafschop. Lijkt mij hier niet het geval als scheids drie minuten moet speuren of hij wel fout zat terwijl er contact was.”