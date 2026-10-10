Live voetbal 9

Danny Makkelie benadeelt AZ tegen Feyenoord: ‘Volgens de spelregels…’

10 oktober 2026, 20:09
Danny Makkelie Feyenoord tegen AZ
Foto: © ESPN
3 reacties
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Demen Bulbul | Redacteur
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Mario van der Ende is van mening dat Danny Makkelie de strafschop die hij zaterdagavond toekende aan AZ in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, niet had mogen intrekken. De voormalig topscheidsrechter wijst op de spelregels.

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In de blessuretijd van de eerste helft tussen Feyenoord en AZ was er een hoofdrol voor Makkelie. De scheidsrechter kende een strafschop toe aan AZ, nadat Mexx Meerdink in de zestien over het been van Feyenoord-doelman Tjark Ernst viel.

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Makkelie werd vervolgens echter naar de zijkant geroepen door videoscheidsrechter Erwin Blank. De arbiter bekeek het duel tussen Meerdink en Ernst minutenlang en besloot uiteindelijk om de toegekende penalty in te trekken.

Makkelie leek daarmee de juiste beslissing te nemen. Van der Ende suggereert tijdens de wedstrijd op X echter dat de arbiter zijn beslissing niet had mogen terugdraaien. Makkelie moest het moment namelijk minutenlang beoordelen op het VAR-scherm en in totaal lag het spel liefst vier minuten en drie seconden stil vanwege de VAR-onderbreking.

“Nogal wat vragen over VAR-ingreep bij strafschop Feyenoord – AZ”, schrijft Van der Ende. “Volgens spelregels mag VAR alleen ingrijpen bij een duidelijk fout of ernstig gemist voorval met betrekking tot een strafschop. Lijkt mij hier niet het geval als scheids drie minuten moet speuren of hij wel fout zat terwijl er contact was.”

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Pietjanhendrik
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Pietjanhendrik
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Makkelie oordeelde na het zien van de beelden dat het toch geen penalty was. Dus hij heeft niemand benadeeld

Kramer
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Kramer
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Gisteren PSV waar geen kaarten werden gegeven, vandaag bij Feyenoord geen pingel en bij Ajax geen rood.. De scheidsrechters hebben niet veel gedaan om te beteren in deze interlandbreak😅

De kikker
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De kikker
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Feyenoord wederom geholpen door een scheids met kuipsvrees. Wat is nieuw?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Pietjanhendrik
564 Reacties
445 Dagen lid
625 Likes
Pietjanhendrik
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  • 3
    + 1
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Makkelie oordeelde na het zien van de beelden dat het toch geen penalty was. Dus hij heeft niemand benadeeld

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.264 Reacties
1.475 Dagen lid
20.760 Likes
Kramer
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  • 2
    + 1
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Gisteren PSV waar geen kaarten werden gegeven, vandaag bij Feyenoord geen pingel en bij Ajax geen rood.. De scheidsrechters hebben niet veel gedaan om te beteren in deze interlandbreak😅

De kikker
490 Reacties
1.276 Dagen lid
694 Likes
De kikker
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  • 2
    + 1
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Feyenoord wederom geholpen door een scheids met kuipsvrees. Wat is nieuw?

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