Feyenoord dient AZ eerste nederlaag toe en verovert koppositie Eredivisie

Feyenoord heeft zaterdagavond beslag gelegd op de koppositie in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was in De Kuip met 2-0 te sterk voor AZ, dat als lijstaanvoerder naar Rotterdam was afgereisd. De Spaanse aanvaller Nacho Ferri opende de score, waarna landgenoot Javi López de voorsprong na rust verdubbelde. De Alkmaarders zullen vooral terugdenken aan een discutabel VAR-moment vlak voor rust, toen scheidsrechter Danny Makkelie een eerder toegekende strafschop terugdraaide.

Feyenoord begon fel aan de topper en zette AZ onmiddellijk onder druk. Oussama Targhalline zag een van richting veranderd afstandsschot rakelings naast verdwijnen, waarna Jeremiah St. Juste uit een voorzet van Charles Vanhoutte naast kopte. Ook Anis Hadj Moussa was dreigend, maar de Algerijn vond het doel niet.

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Na dertien minuten werd het Rotterdamse overwicht beloond. AZ-verdediger Wouter Goes kopte de bal ongelukkig tegen Ferri aan, waarna de Spaanse spits zijn snelheid optimaal benutte. Hij snelde richting het doel van De Busser en rondde koelbloedig af: 1-0. Voor Ferri betekende het alweer zijn vijfde competitiedoelpunt.

AZ kreeg vrijwel onmiddellijk een mogelijkheid om iets terug te doen. Mexx Meerdink, die onlangs nog tweemaal scoorde bij zijn debuut voor het Nederlands elftal, verscheen voor het doel van Feyenoord. Doelman Tjark Ernst voorkwam met een knappe redding de gelijkmaker.

Makkelie draait strafschop AZ terug na ingreep VAR

Hoewel Feyenoord lange tijd de bovenliggende partij bleef, kwam AZ richting de rust beter in de wedstrijd. Peer Koopmeiners schoot over, waarna de bezoekers in de 42ste minuut plotseling een uitgelezen mogelijkheid kregen om gelijk te maken.

Na een ongelukkige terugspeelbal van Gjivai Zechiël kwam doelman Ernst in een benarde situatie terecht. Meerdink ging in het strafschopgebied naar de grond en Makkelie wees naar de stip. Videoscheidsrechter Erwin Blank riep de arbiter echter naar het scherm, waarna de strafschop werd ingetrokken. De beslissing zorgde voor opluchting in De Kuip. Volgens oud-topscheidsrechter Mario van der Ende had de penalty echter moeten blijven staan.

AZ begon vervolgens sterk aan de tweede helft. Mateo Chávez kreeg na een fraaie aanval een schietkans, maar Givairo Read voorkwam met een uitstekende verdedigende actie de gelijkmaker. Aan de andere kant liet Ferri een mogelijkheid op zijn tweede treffer liggen.

Na een klein uur viel alsnog de 2-0. Vanhoutte bracht een hoekschop voor het doel, Meerdink kreeg zijn hoofd niet tegen de bal en López profiteerde optimaal. De Spaanse linksback tikte van dichtbij binnen en bracht Feyenoord daarmee in een zetel.

AZ-trainer Leeroy Echteld probeerde met wissels het tij te keren, maar grote kansen bleven uit. Ayoub Oufkir schoot over en ook Koopmeiners kreeg de bal niet tussen de palen.

Feyenoord kreeg vervolgens mogelijkheden om de wedstrijd definitief te beslissen. Luciano Valente zag zijn inzet met de voet gekeerd worden door De Busser, terwijl invaller Tobias van den Elshout oog in oog met de doelman eveneens niet wist te scoren. Aan de andere kant schoot AZ-invaller Bendegúz Kovács een kansrijke bal hoog over. Voor AZ was het de eerste nederlaag van het competitieseizoen.