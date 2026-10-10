Jan Joost van Gangelen geniet van ‘ongelooflijke eindbaas’ bij Feyenoord

Jan Joost van Gangelen en Mario Been zijn voorafgaand aan het thuisduel van Feyenoord met AZ bijzonder positief over Giovanni van Bronckhorst. De presentator en analist van ESPN prijzen de ontwikkeling die de trainer de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

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Van Bronckhorst is bezig aan zijn tweede periode als hoofdcoach van Feyenoord. De oud-voetballer stond vanaf 2015 tot en met medio 2019 al eens aan het roer bij de Rotterdamse club en won toen onder meer een landstitel en tweemaal de KNVB Beker.

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Van Bronckhorst ging daarna als hoofdtrainer aan de slag bij Guangzhou City, Rangers FC en Besiktas. Het afgelopen seizoen was hij samen met Sipke Hulshoff assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool.

Van Gangelen noemt Van Bronckhorst zaterdagavond bij ESPN ‘een ongelooflijke eindbaas’. “We hebben hem natuurlijk een tijdje niet gezien. Ik vind hem zo ongelooflijk sterker, volwassener, duidelijker en rustiger. Hij is echt een eindbaas geworden. Vind je dat ook?”, vraagt de presentator aan Been.

“Ja. Dat zegt natuurlijk iets over dit vak: het is natuurlijk een ervaringsvak”, reageert de analist. “Je merkt gewoon dat hij de nodige ervaring heeft opgedaan, ook met het samenwerken vorig seizoen bij Liverpool met Sipke Hulshoff en Arne Slot. Je ziet dat hij nu ook een hoop delegeert. Hij delegeert natuurlijk veel aan Sipke Hulshoff (de huidige assistent van Van Bronckhorst bij Feyenoord, red.), aan wie hij veel heeft.”

“Maar je merkt ook als je hem hoort praten dat hij enorm vooruitgegaan is”, vervolgt Been. “Een beginnend coach geeft niks uit handen en dat is vaak ook het grote probleem. Dat moet je eigenlijk wel doen. Je moet ook mensen om je heen hebben aan wie je dingen toevertrouwt. Nou, dat kun je met Sipke Hulshoff rustig doen. Het loopt ook. Het is rustig bij de club. Je merkt aan alles dat iedereen het naar zijn zin heeft. Het gaat gewoon heel goed en dat is voor een coach ook wel lekker.”