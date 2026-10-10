Spektakelstuk tussen Go Ahead en Sparta levert nieuwe Eredivisie-topscorer op

Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam hebben zaterdag voor een doelpuntenfestijn gezorgd in De Adelaarshorst. De Deventenaren knokten zich na rust terug van een achterstand en kwamen tot twee keer toe op voorsprong, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. Invaller Casper Terho bezorgde Sparta in de slotfase alsnog een punt.

Sparta-trainer Rogier Meijer had na de pijnlijke 0-4 nederlaag tegen sc Heerenveen ingegrepen. De Rotterdammers verschenen in een 5-3-2-formatie aan de aftrap en kregen na een aanvankelijk rustig begin steeds meer grip op de wedstrijd. Cedric Hatenboer liet na twintig minuten een goede mogelijkheid liggen, maar drie minuten later was het alsnog raak. Isaac Babadi leverde een voorzet af die iets achter Milan Zonneveld terechtkwam, waarna de spits de bal met een acrobatische beweging knap binnenschoot: 0-1.

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Go Ahead had moeite om gevaarlijk te worden, al dwong Søren Tengstedt doelman Michael Brouwer tot een redding en schoot Evert Linthorst rakelings over. Aan de overkant kreeg Jens Toornstra een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Na voorbereidend werk van Babadi verscheen de routinier vrij voor Kjetil Haug, maar de doelman voorkwam de 0-2. Vlak voor rust zag Sparta bovendien een treffer afgekeurd worden vanwege hands van Toornstra.

Go Ahead Eagles draait wedstrijd volledig om

Na rust veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Stefán Ingi Sigurdarson zag zijn kopbal nog knap gekeerd worden door Brouwer, maar in de vijftigste minuut ging de Sparta-doelman opzichtig in de fout. Hij verkeek zich op een stuiterend afstandsschot van Mathis Suray, waardoor Go Ahead op gelijke hoogte kwam.

De ploeg van Joseph Oosting rook bloed en sloeg tien minuten later opnieuw toe. Uitgerekend Zonneveld, die Sparta in de eerste helft op voorsprong had gezet, werkte een voorzet van invaller Thibo Baeten achter zijn eigen doelman: 2-1.

Lang kon Go Ahead niet genieten van die voorsprong. Amper een minuut later bracht Lushendry Martes de Rotterdammers alweer langszij. De rechtsback kopte een voorzet van Babadi binnen, waarmee de middenvelder zijn tweede assist van de middag noteerde.

Vervolgens golfde het spel op en neer. Babadi kreeg een mogelijkheid om Sparta opnieuw op voorsprong te zetten, maar schoot naast. Aan de andere kant was het na 75 minuten wél raak. Tengstedt haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en schoot de 3-2 in de hoek. Met zijn zesde competitietreffer werd de Deen alleen topscorer van de Eredivisie. Later op de avond krijgen Feyenoorders Gjivai Zechiël en Anis Hadj Moussa, die allebei op vijf goals staan, de kans om bij te blijven.

Go Ahead leek op weg naar de overwinning, maar Melle Meulensteen verzuimde acht minuten voor tijd de wedstrijd te beslissen. Van dichtbij werkte hij een voorzet net over de lat. Die misser kwam Go Ahead duur te staan. Twee minuten later raakte Baeten de bal in zijn eigen strafschopgebied volledig verkeerd, waarna Sparta-invaller Terho profiteerde en de 3-3 binnenschoot. In de slotfase ontstonden nog grote kansen aan weerszijden, maar een zevende doelpunten kwam er niet.