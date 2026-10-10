Voormalig Ajax-speler krijgt rapportcijfer 10 in Premier League: ‘Geniaal!’

beleefde zaterdag een droommiddag met Chelsea. De 36-jarige middenvelder kreeg een kans in de basis in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth en was de absolute uitblinker. Henderson krijgt in de Engelse media zelfs het rapportcijfer tien.

Henderson verscheen zaterdag voor de tweede keer dit seizoen in de Premier League in de basis bij Chelsea. De afgelopen zomer transfervrij van Brentford overgekomen routinier beleefde een droommiddag: met twee doelpunten en een assist gidste hij Chelsea naar een 5-1 overwinning.

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Henderson zette Chelsea na twee minuten voetballen op het goede spoor met een fraaie uithaal in de verre hoek: 1-0. Amper een minuut later stond hij met een assist aan de basis van de 2-0 van Morgan Rogers. Twintig minuten voor tijd bepaalde Henderson vervolgens de eindstand met een benutte vrije trap van riante afstand.

Het betekende een flinke opsteker voor Henderson. De voormalig Ajacied werd door Chelsea gestrikt als opvolger van de naar Manchester City vertrokken Enzo Fernández en viel bij zijn basisdebuut voor the Blues, drie weken geleden tegen nota bene zijn ex-werkgever Brentford (3-0 verlies), behoorlijk door de mand. Na zijn optreden tegen Bournemouth kan Henderson echter rekenen op veel complimenten.

The Sun beoordeelt de wedstrijd van Henderson zelfs met een tien. “Wie is Enzo Fernández?”, vraagt de krant zich af. “Oh my word… Wat een afronding van Henderson bij de openingstreffer. Wat een assist ook bij het doelpunt van Rogers. Los van zijn aanvallende inbreng dicteerde hij het middenveld en temporiseerde hij waar nodig. Elke pass was goed. Hij maakte het spel niet te moeilijk. Zijn vrije trap was een ander geniaal moment”, klinkt het.

Ook andere Engelse media zijn lovend. The Evening Standard beloont Henderson met een negen. “Exceptioneel. 36 jaar oud”, klinkt het.

Sports Illustrated deelt een 9,2 uit aan Henderson. “Een zeer indrukwekkend optreden. Hij gaf het juiste voorbeeld met zijn energie en passie. Wat een wedstrijd!”