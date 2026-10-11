Stijn van Gassel heeft zondagmiddag een bijzonder pijnlijke middag beleefd tijdens het Eredivisie-duel tussen Excelsior en Groningen. De doelman van de Kralingers ging in het eigen Stadion Woudestein zwaar in de fout, waardoor de bezoekers op voorsprong konden komen.

De wedstrijd begon om 16:45 uur en ontbrandde al snel, maar het meest besproken moment vond plaats in het eerste bedrijf. Bij een doelpoging van een Groningse speler in een rood tenue leek er aanvankelijk weinig aan de hand, totdat Van Gassel naar de bal dook. De doelman slaagde er niet in het schot onder controle te krijgen, waarna de bal onder zijn lichaam door over de doellijn rolde en hij een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg.

Kritische beelden op sociale media

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Het opmerkelijke moment trok direct de aandacht op sociale media, waar ESPN het videofragment van de misstap via X deelde en nu al veel wordt gedeeld. Door de misser van de doelman kwam Excelsior op een 1-2 achterstand in het thuisduel. Groningen, dat voorafgaand aan de ontmoeting op de zesde plaats stond met elf punten uit zeven duels, profiteerde optimaal van het buitenkansje in Rotterdam.

De fout komt op een vervelend moment voor Stijn van Gassel, die eerder al het nieuws haalde toen presentator Pascal Kamperman zijn verontschuldigingen aanbood. De doelman hoopt het tij snel te keren bij Excelsior, dat op de zevende plek van de ranglijst bivakkeert.

Het elftal van Excelsior krijgt na dit weekend de kans om zich te herpakken op vreemde bodem. Op vrijdag 16 oktober staat voor de Rotterdammers de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma.