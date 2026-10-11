Ronald Koeman junior gaat door een ontzettend zware periode heen na het overlijden van zijn moeder Bartina Koeman. De doelman van Telstar verdedigde zondagmiddag gewoon het doel in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-2), maar na afloop gaf de keeper eerlijk toe dat het verlies hem enorm zwaar valt.

Zijn moeder Bartina, de vrouw van voormalig bondscoach Ronald Koeman, overleed op 15 september op 65-jarige leeftijd aan borstkanker. Waar de keeper de afgelopen tijd probeerde de draad weer op te pakken, bleek het duel van zondag een hele lastige opgave te zijn.

Moeilijke wedstrijddag voor Koeman

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Tegenover ESPN sprak doelman Ronald Koeman junior zich openlijk uit over hoe zwaar zo'n speeldag momenteel is. "Het gaat naar omstandigheden wel oké. Vandaag is een lastige dag. Ik heb het er moeilijk mee. Ik belde haar vaak op zo'n dag en voelde dan de steun. Het is gewoon moeilijk. Vorige wedstrijd ging het nog wel, maar ik mis vandaag het vuur", legt Koeman uit.

Op sportief vlak liep de middag voor Telstar uit op een flinke teleurstelling in de VriendenLoterij Eredivisie. De club kwam al vroeg op een voorsprong en zag dat ADO Den Haag al na een kwartier met tien man kwam te staan door een rode kaart, maar gaf de controle daarna compleet weg. Uiteindelijk moest de ploeg uit Velsen-Zuid door twee tegengoals genoegen nemen met een gelijkspel.

Die uitslag zorgde voor gemengde gevoelens bij doelman Ronald Koeman junior. "Het voelt als een nederlaag dat we vandaag 2-2 spelen. We komen snel op voorsprong, maar daarna krijgen we twee stomme goals tegen. Ik baal er erg van, maar er zijn belangrijkere dingen in de wereld", stelt Koeman nuchter vast.

Steunbetuigingen na zwaar verlies

Eerder kon Ronald Koeman junior tijdens de uitwedstrijd tegen AZ al rekenen op een prachtig eerbetoon voor zijn overleden moeder, waarbij de wedstrijd even stil werd gelegd voor een luid applaus van het publiek. Ondanks al die hartverwarmende steun vanuit de voetbalwereld blijft het gemis op wedstrijddagen echter ontzettend groot voor Koeman.