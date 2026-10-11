heeft na zijn vertrek bij Feyenoord zijn draai helemaal gevonden in Frankrijk. De Deense spits vertrok laat in de afgelopen transferperiode definitief uit Rotterdam naar Toulouse, nadat hij in De Kuip op een zijspoor was beland. In de Ligue 1 beleeft Tengstedt een opvallende herleving: de Deen is in zijn eerste vier officiële optredens al vier keer trefzeker, en de Franse media verbazen zich volop over zowel Tengstedt als Feyenoord.

Dit weekend bewees Tengstedt opnieuw zijn waarde in het thuisduel met koploper AS Monaco. In een rechtstreeks duel hielp hij zijn ploeg naar een 2-2 gelijkspel door zijn vierde seizoenstreffer binnen te schieten. In totaal speelde de voormalig Feyenoorder nu vier wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever, waarin hij goed was voor vier treffers en één assist.

Askou baalt van timing transfer Tengstedt

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De prestaties van de Deense spits zorgen voor grote tevredenheid bij hoofdtrainer Jens Berthel Askou, die in de Franse sportkrant L'Équipe eigenlijk maar over één ding baalt: de timing van de overstap. Die overstap had volgens hem wat eerder mogen gebeuren. "Wie weet hoe goed onze start van het seizoen was geweest als Casper al eerder was gearriveerd? Hij is een zeer getalenteerde aanvaller, met verschillende kwaliteiten. Hij doet goed mee aan ons spel en is technisch heel vaardig."

Voor Casper Tengstedt zelf voelt de stap naar Zuid-Frankrijk als een verademing na een moeizame periode in Nederland. Waar de spits in Rotterdam nauwelijks aan spelen toekwam, voelt hij zich nu weer gewaardeerd door zijn club. "Vorig seizoen heb ik niet veel gespeeld. Nu voel ik dat de club vertrouwen in mij heeft. En als je dat vertrouwen voelt, wil je er iets voor terug geven."

De spits benadrukt dan ook dat de snelle aanpassing vooral te danken is aan de warme ontvangst binnen de selectie. De herwonnen vorm geeft Tengstedt vleugels op het veld bij Toulouse. "Ik voel me thuis in Toulouse. Mijn teamgenoten, de coach; iedereen vertrouwt me", besluit de aanvaller.