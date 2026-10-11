Hans Kraay spreekt vol afschuw over Ajacied: 'Het is ongelofelijk. Hij is...'

Hans Kraay stoort zich mateloos aan Marcos Leonardo bij Ajax. De 23-jarige Braziliaan werd afgelopen zomer voor bijna twintig miljoen euro overgenomen van Al Hilal, maar is volgens Kraay nog steeds niet fit. Hij vindt het dan ook verschrikkelijk om naar te kijken.
Kraay uitte zijn verbazing zondagochtend in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. Ajax kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen NEC, een duel waarin Leonardo in de slotfase zestien minuten meespeelde als invaller. De Braziliaan krijgt weer speelminuten sinds Kasper Dolberg zwaar geblesseerd is geraakt. Tegen NEC maakte hij echter geen sterke indruk in de slotfase, waarin Ajax nog op zoek ging naar de overwinning.
Wat Hans Kraay betreft valt Leonardo niet eens meer in voor eerste spits Tolu Arokodare, zoals zaterdagavond gebeurde: "Hoe moe Tolu ook is, ik zou hem altijd laten staan. Want die Leonardo is verschrikkelijk. Er wordt twintig miljoen voor die jongen betaald, maar hoe kan je nou niet fit binnen komen bij Ajax. Hij is nog niet fit. Dat is toch ongelofelijk. Werkelijk ongelofelijk. Het mooiste beroep op aarde, dan moet je toch fit zijn", verzucht Kraay.
Voorlopig lijkt Leonardo dus weinig aanspraak te maken op een basisplaats bij Ajax. De Amsterdammers staan echter een drukke periode te wachten, nu komende week de hoofdfase van de Conference League begint. Daardoor kan de Braziliaan mogelijk meer speelminuten krijgen en krijgt hij de kans om Kraay van repliek te dienen met zijn prestaties op het veld.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.