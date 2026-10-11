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Hans Kraay spreekt vol afschuw over Ajacied: 'Het is ongelofelijk. Hij is...'

11 oktober 2026, 13:42
Hans Kraay junior en Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Hans Kraay stoort zich mateloos aan Marcos Leonardo bij Ajax. De 23-jarige Braziliaan werd afgelopen zomer voor bijna twintig miljoen euro overgenomen van Al Hilal, maar is volgens Kraay nog steeds niet fit. Hij vindt het dan ook verschrikkelijk om naar te kijken.

Kraay uitte zijn verbazing zondagochtend in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. Ajax kwam zaterdagavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen NEC, een duel waarin Leonardo in de slotfase zestien minuten meespeelde als invaller. De Braziliaan krijgt weer speelminuten sinds Kasper Dolberg zwaar geblesseerd is geraakt. Tegen NEC maakte hij echter geen sterke indruk in de slotfase, waarin Ajax nog op zoek ging naar de overwinning.  

Kraay verbaast zich over spits van twintig miljoen

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Wat Hans Kraay betreft valt Leonardo niet eens meer in voor eerste spits Tolu Arokodare, zoals zaterdagavond gebeurde: "Hoe moe Tolu ook is, ik zou hem altijd laten staan. Want die Leonardo is verschrikkelijk. Er wordt twintig miljoen voor die jongen betaald, maar hoe kan je nou niet fit binnen komen bij Ajax. Hij is nog niet fit. Dat is toch ongelofelijk. Werkelijk ongelofelijk. Het mooiste beroep op aarde, dan moet je toch fit zijn", verzucht Kraay.

Voorlopig lijkt Leonardo dus weinig aanspraak te maken op een basisplaats bij Ajax. De Amsterdammers staan echter een drukke periode te wachten, nu komende week de hoofdfase van de Conference League begint. Daardoor kan de Braziliaan mogelijk meer speelminuten krijgen en krijgt hij de kans om Kraay van repliek te dienen met zijn prestaties op het veld.  

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
4.025 Reacties
1.174 Dagen lid
14.505 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja, een niet fitte speler moet je zeker niet opstellen!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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