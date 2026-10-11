De Franse media hebben hard uitgehaald naar Mika Godts na zijn basisdebuut bij Paris Saint-Germain. De 21-jarige Belgische vleugelaanvaller begon zaterdagavond tegen Le Mans voor het eerst in de basis, maar kreeg na afloop ondanks de overwinning bakken met kritiek te verwerken.

De Franse krant Le Parisien geeft de oud-speler van Ajax een 3 als rapportcijfer: "Er heerste grote verwachting rond Mika Godts bij zijn eerste basisplaats voor PSG. Zijn optreden was echter ronduit teleurstellend: hij slaagde er niet in zijn tegenstander te kloppen, maakte slordige keuzes en was Koning Balverlies (zestien keer). Hij leek op geen enkel moment in staat om een beslissende stempel op de wedstrijd te drukken. Afgezien van één mislukt schot vertraagde hij het spel van PSG veel te vaak."

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Ook andere Franse media waren kritisch op het optreden van de vleugelspeler. Maxi Foot deelde een 5,5 uit aan Godts: "Na een succesvolle interlandperiode met België was de vleugelspeler zaterdagavond veel te zwak. Zijn dribbels waren niet effectief en hij zag zijn vervanger al na twee minuten scoren." Op supporterskanalen waren de cijfers eveneens mager; Paris Fans gaf hem een 4, terwijl Culture PSG niet verder kwam dan een 5.

Tegenvallende start in Parijs

Ook L'Équipe was niet te spreken over het optreden van Godts. "Tot nu toe hebben we van hem alleen zijn blonde haar gezien, het soort knappe jongen dat zo uit een Amerikaanse sitcom lijkt te komen, en die altijd aanwezige glimlach op zijn babygezicht. Maar dat geeft geen volledig beeld van de zomeraanwinst. Godts is zeker een speler met potentie, maar bij PSG is er nog een stap te zetten."

Godts krijgt komende week de kans om zich te revancheren voor zijn tegenvallende basisdebuut. Paris Saint-Germain neemt het in de Champions League op tegen Manchester City. De Belgische aanvaller zal hopen dat hij zich in dat duel kan herpakken en de kritische Franse media alsnog kan overtuigen.