Scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen van de KNVB heeft duidelijkheid gegeven over de beslissing van Danny Makkelie en de VAR om AZ geen strafschop toe te kennen in de wedstrijd tegen Feyenoord. De veelbesproken beslissing zorgde zaterdagavond voor ophef op sociale media.

Het opvallende moment vond vlak voor rust plaats. Meerdink profiteerde bijna van een veel te korte terugspeelbal van Gjivai Zechiël, waarna Feyenoord-doelman Tjark Ernst ingreep. De AZ-aanvaller ging naar de grond en Makkelie wees naar de stip. Na een langdurige VAR-check besloot de arbiter zijn beslissing echter terug te draaien. Van Meenen kan die beslissing begrijpen, zo vertelde hij zondagochtend in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

Juiste beslissing

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"Als je de beelden in normale snelheid afspeelt, dan denk je aan een strafschop. De VAR gaat dan kijken of er contact is waardoor Meerdink naar ten val komt, of is er contact nadat Meerdink al naar de grond gaat. Dat heeft de VAR vastgesteld en op basis daarvan heeft hij gezegd: Danny, ik wil dat je komt kijken voor een review. Ik kan helemaal begrijpen dat de VAR dit heeft gedaan", maakt Van Meenen duidelijk.

Vervolgens reageert de scheidsrechtersbaas ook op de bewering dat één camerabeeld, waarop het contact tussen Meerdink en Feyenoord-doelman Tjark Ernst het duidelijkst te zien is, niet aan Makkelie is getoond. Dat blijkt te kloppen.

"De VAR beslist welke beelden voor hem voldoende zijn om aan de scheidsrechter te laten zien. Dit ging om een super-slomo, en het probleem daarvan is als je die keer op keer gaat herhalen, dan wordt het altijd erger", legt Van Meenen uit. "Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat vijf keer gaat herhalen, dan gaat het altijd van geel naar rood. De VAR heeft besloten dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog wel kritisch bekijken, of dat voldoende is geweest. Die analyse hebben we nog niet gemaakt. De scheidsrechter heeft op basis van de beelden vastgesteld dat het contact niet de oorzaak is van de val. Daarom trok hij zijn beslissing terug."