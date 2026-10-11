Perr Schuurs diep onder de indruk van één Ajacied bij Ajax - NEC

Ajax-spits heeft zaterdagavond tijdens de wedstrijd tussen Ajax en NEC (1-1) grote indruk gemaakt op . De verdediger had zich goed voorbereid op de Nigeriaan, maar werd desondanks verrast door al zijn kwaliteiten.

"Ik had al veel verwacht, maar toen de wedstrijd begon was het eigenlijk nog meer dan ik vooraf had gedacht", zegt Schuurs na afloop van de wedstrijd in een interview met De Telegraaf. "Niet alleen qua kracht, maar ook qua slimheid. Ik wist dat hij groot en sterk was, maar hij kan ook nog eens enorm hoog springen. Die combinatie van lengte, timing en kracht zie je niet vaak. Ik denk dat hij echt een aanwinst is voor de Eredivisie.”

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Schuurs deed ervaring op in de Italiaanse Serie A bij Torino, maar kwam ook daar niet vaak dergelijke spitsen tegen. "Eerlijk gezegd niet. Ik heb vier jaar Eredivisie gespeeld en zo’n spits ben ik nog niet tegengekomen. En in Italië zie je dit type ook niet vaak. Mensen noemen dan Lukaku, maar dat is toch een ander type speler. Tolu wil de bal vaker op zijn borst of in de lucht hebben."

Ondanks een tegentreffer van Arokodare stapte Schuurs uiteindelijk met een goed gevoel de bus in naar Nijmegen. NEC speelde verdienstelijk gelijk tegen Ajax en de oud-Ajacied kreeg bovendien nog een presentje mee. "Ik heb ook een mooi cadeau van de supportersvereniging gekregen. Een fotolijst met allerlei foto’s en herinneringen uit mijn tijd hier. Dat is heel bijzonder."