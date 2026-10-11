Dusan Tadic maakt keihard statement, direct na Ajax - NEC

heeft zaterdagavond gereageerd op de ophef die is ontstaan na zijn uitspraken over NEC. De Servische aanvaller vindt dat de media zijn woorden verkeerd hebben weergegeven en verwijt journalisten dat ze op zoek zijn naar negatieve verhalen.

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 voor Ajax en groeide in Amsterdam uit tot een clubicoon. Zaterdagavond keerde hij met zijn huidige werkgever NEC voor even terug in de Johan Cruijff ArenA. Voor hem is Ajax nog altijd zijn 'droomclub', vertelde hij. De 37-jarige Serviër sprak in een interview met NU.nl ook over de verschillen tussen Ajax en NEC en gaf aan dat hij moet wennen aan het niveauverschil.

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"NEC is op weg naar een nieuwe identiteit. Wat voor club willen we zijn? De club moet groeien, maar in welke richting? Die keuze zal de directie moeten maken. Het is makkelijk om met topspelers te spelen, zoals in mijn tijd bij Ajax. Het is lastiger om mindere spelers om je heen te hebben. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal dan niet. Dan werkt mijn brein blijkbaar te snel. Ajax was en is mijn standaard", werd Tadic geciteerd door NU.nl.

Zijn uitspraken kwamen hem op erg veel kritiek te staan. Tijdens het duel tussen Ajax en NEC werd Tadic zaterdagavond uitgefloten door de Nijmeegse supporters. Ook was er rond het uitvak een spandoek met de tekst 'Tadic rot op' te zien.

Na afloop gaf de Servische international in gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen tekst en uitleg over de beladen avond. "Het was een hele gekke avond en wedstrijd voor mij. Heel emotioneel. Ajax is mijn grote liefde, al sinds mijn jeugd. Maar NEC is nu mijn club en als professional moet ik daar nu alles voor geven. Het was een emotioneel gevecht in mijn hoofd", vertelde hij.

Tadic haalt uit naar media

Vervolgens kwam het interview met NU.nl ter sprake. Tadic was kritisch op de manier waarop de media zijn uitspraken naar buiten hadden gebracht: "Mijn hele carrière heb ik interviews gegeven, maar het is vaak zo dat media naar iets op zoek zijn. Veel media zijn op zoek naar iets negatiefs, iets om te kunnen verdraaien. Ik zou met mijn ervaring nooit respectloos praten over NEC. Nooit van mijn leven. Maar als ik tien vragen krijg over het verschil tussen Ajax en NEC, wat moet ik dan doen: stil blijven en mijn hoofd schudden?", vroeg de Serviër zich af.

"Het is heel erg jammer dat het vaak zo gaat in de media. Waarom moet dat? Want op deze manier willen spelers steeds minder zeggen. Ik geef liever interviews op camera, want dan zien de mensen wat ik zeg. Ik weet wat ik gezegd heb, dus het is niet goed hoe dat interview naar buiten is gekomen", vervolgde Tadic.

Het interview met NU.nl is overigens wel volledig opgenomen, zo meldt De Gelderlander.

Tot slot lichtte Tadic zijn uitspraken over het niveauverschil tussen Ajax en NEC nogmaals toe. "Ajax behoort tot de top-10 clubs in Europa, als het gaat om geschiedenis en spelers. Dat is niet te vergelijken met NEC. Wij zijn een goede subtop-club en nu aan het groeien. Vorig seizoen was geweldig voor de club en nu willen we het ook goed doen in Europa. We hebben een goede coach en goede structuur, de club is groeiende. Maar als je mij vraagt welke club de betere spelers heeft, natuurlijk zeg ik dan Ajax", besloot hij.