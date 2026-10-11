Dit is waarom Abdellah Ouazane geen basisplaats heeft bij Ajax

Ajax-trainer Míchel Sánchez heeft na het gelijkspel tegen NEC (1-1) uitleg gegeven over de reserverol van toptalent . Waarom krijgt de zeventienjarige Marokkaans international zo weinig basisplaatsen bij de Amsterdamse club?

Ouazane mocht zaterdagavond tijdens het duel tussen Ajax en NEC een half uur invallen. In die dertig minuten zorgde de behendige linksbuiten voor de nodige dreiging. Toch krijgt hij van zijn trainer Míchel Sánchez voorlopig weinig kansen vanaf de aftrap. De Marokkaanse voetballer moet het vooral doen met een rol als invaller, terwijl veel supporters hem graag in de basis zouden zien. In gesprek met Ajax Showtime geeft de Ajax-coach uitleg over zijn keuze.

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"Het is een ontzettend groot talent. We hebben als Ajax de verantwoordelijkheid om hem veel minuten te geven zodat hij kan groeien in zijn spel. Het ontbrak hem naar mijn mening nog wel wat aan vastigheid, want Oscar (Gloukh, red.) en Brandt spelen op dit moment op zijn positie. Vandaag is het dus mijn beslissing geweest om niet met hem te beginnen, maar het is wel degelijk onze verantwoordelijkheid om hem veel minuten te geven in de toekomst. Het is een groot talent en we hebben veel vertrouwen in hem als speler", aldus Sánchez.

Verder overheerste bij de trainer van de Amsterdammers vooral de teleurstelling. Ajax slaagde er opnieuw niet in om in de eigen Johan Cruijff ArenA te winnen. "Met name omdat we hele grote kansen hebben gehad om thuis wel te winnen. In de laatste twee thuiswedstrijden hebben we die kansen niet afgemaakt. Bovendien ontbrak het ons aan vlotheid in het spel. We speelden veel te afwachtend en we waren eigenlijk de hele tijd aan het zoeken naar de vrije man. Dat is heel frustrerend. Met name omdat we 61 procent balbezit hebben gehad."