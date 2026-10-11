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Scheidsrechter draait plots bij over Van Bommel-incident bij Ajax - PSV

11 oktober 2026, 11:59
Ruben van Bommel en Aaron Bouwman
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Videoscheidsrechter Pol van Boekel erkent dat hij had moeten ingrijpen na de overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman tijdens het duel tussen Ajax en PSV. Dat heeft scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen zondagochtend laten weten in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

Bij een luchtduel, zo'n tien minuten voor tijd, kwam Van Bommel te laat in bij Bouwman, die vervolgens hard in het gezicht werd geraakt. De Ajax-verdediger ging direct naar de grond, terwijl om hem heen een groot tumult ontstond. Meerdere wisselspelers van beide ploegen kwamen het veld op. Scheidsrechter Sander van der Eijk trok vanwege de ongeregeldheden meerdere gele kaarten, waaronder voor Van Bommel. Die kaart kreeg de PSV'er echter voor zijn confrontatie met Youri Baas, niet voor zijn actie op Bouwman. Ook de VAR, Van Boekel, greep niet in, waardoor Van Bommel op het veld mocht blijven staan. 

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De verontwaardiging was vervolgens groot. Zo sprak ESPN-analist Hugo Borst zelfs van een 'moordaanslag' van de PSV'er, die van scheidsrechter Sander van der Eijk geel kreeg voor zijn actie. De gevolgen voor Bouwman waren groot: hij liep een gekneusde borstkas en long op en was daardoor wekenlang uit de roulatie.

In De Limburger stelde Van Boekel eerder dat hij de spelregels had gevolgd en bij dezelfde situatie opnieuw dezelfde beslissing zou nemen. Na intern overleg met de leiding van de KNVB afgelopen woensdag is hij echter op dat standpunt teruggekomen.

Van Boekel geeft fout toe

Raymond van Meenen legt in Goedemorgen Eredivisie uit wat de huidige conclusie is. "Afgelopen woensdag hebben we met elkaar ook Van Boekel gesproken. Hij zei: Achteraf gezien had ik moeten ingrijpen en had ik de scheidsrechter naar de kant moeten laten gaan", vertelt Van Meenen. "Als je kijkt naar de kracht, intensiteit en snelheid waarmee dit duel wordt aangegaan, dan is de veiligheid van de tegenspeler in gevaar."  

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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
8
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
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AZ
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