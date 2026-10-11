Ajax-fans diep geschokt door spel van zomeraanwinst: ‘Amateuristisch!’

heeft bijzonder weinig indruk gemaakt bij zijn debuut voor Ajax. De 24-jarige aanvaller uit Ivoorkust kreeg zaterdagavond voor het eerst speelminuten in de thuiswedstrijd tegen NEC (1-1).

Adingra werd tijdens de zomerse transferperiode op huurbasis door Ajax opgepikt bij Sunderland. De vleugelspits kende een valse start, want hij arriveerde in Amsterdam met een enkelblessure. Daardoor moest hij lang wachten op zijn Ajax-debuut.

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Zaterdagavond mocht Adingra als invaller echter voor het eerst meedoen in het duel met NEC. Hij kwam na precies een uur in het veld als vervanger van Viktor Tsygankov en ging als rechtsbuiten spelen. De Ivoriaan maakte echter weinig indruk en kon niet voorkomen dat Ajax twee dure punten liet liggen.

Fans van Ajax zijn enorm geschrokken van wat zij van Adingra hebben gezien. Met name de motoriek van de vleugelaanvaller is voor velen een doorn in het oog.

“Ik ben geschrokken van die Adingra. Hij erbij alsof 'ie voor het eerst op een voetbalveld stond”, schrijft een supporter van Ajax bijvoorbeeld op X.

Een andere kijker noemt Adingra ‘een buitenspeler met nul komma nul looptechniek’. “Oei... Dat zag er niet goed uit hoor. Beetje ongecontroleerd en lomp”, reageert iemand anders.

Weer iemand anders schrijft: “Wat moet dat "kappen" ook voorstellen? Ziet er niet uit.”

Veel kijkers uiten op social media kritiek op het spel van Adingra: