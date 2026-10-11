Ajax-fans diep geschokt door spel van zomeraanwinst: ‘Amateuristisch!’

Simon Adingra heeft bijzonder weinig indruk gemaakt bij zijn debuut voor Ajax. De 24-jarige aanvaller uit Ivoorkust kreeg zaterdagavond voor het eerst speelminuten in de thuiswedstrijd tegen NEC (1-1).
Adingra werd tijdens de zomerse transferperiode op huurbasis door Ajax opgepikt bij Sunderland. De vleugelspits kende een valse start, want hij arriveerde in Amsterdam met een enkelblessure. Daardoor moest hij lang wachten op zijn Ajax-debuut.
Zaterdagavond mocht Adingra als invaller echter voor het eerst meedoen in het duel met NEC. Hij kwam na precies een uur in het veld als vervanger van Viktor Tsygankov en ging als rechtsbuiten spelen. De Ivoriaan maakte echter weinig indruk en kon niet voorkomen dat Ajax twee dure punten liet liggen.
Fans van Ajax zijn enorm geschrokken van wat zij van Adingra hebben gezien. Met name de motoriek van de vleugelaanvaller is voor velen een doorn in het oog.
“Ik ben geschrokken van die Adingra. Hij erbij alsof 'ie voor het eerst op een voetbalveld stond”, schrijft een supporter van Ajax bijvoorbeeld op X.
Een andere kijker noemt Adingra ‘een buitenspeler met nul komma nul looptechniek’. “Oei... Dat zag er niet goed uit hoor. Beetje ongecontroleerd en lomp”, reageert iemand anders.
Weer iemand anders schrijft: “Wat moet dat "kappen" ook voorstellen? Ziet er niet uit.”
Veel kijkers uiten op social media kritiek op het spel van Adingra:
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Het lijkt er zo langzamerhand op dat de selectie is versterkt met aldan niet oudere ervaren spelers die niet goed genoeg waren bij clubs die actief zijn in topcompetities. Ik moet nog zien of het door Cruyff gevoerde beleid dit seizoen zijn vruchten gaat afwerpen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het lijkt er zo langzamerhand op dat de selectie is versterkt met aldan niet oudere ervaren spelers die niet goed genoeg waren bij clubs die actief zijn in topcompetities. Ik moet nog zien of het door Cruyff gevoerde beleid dit seizoen zijn vruchten gaat afwerpen.