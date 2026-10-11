Dick Schreuder is het zat en zet zomeraanwinst uit selectie van NEC

Delé Thomas ontbrak zaterdagavond verrassend in de wedstrijdselectie van NEC voor het uitduel met Ajax (1-1). Hoofdtrainer Dick Schreuder van de Nijmegenaren gaf na afloop toe dat de negentienjarige vleugelspits een disciplinaire straf uitzat.

Thomas maakte afgelopen zomer voor ongeveer één miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar NEC. De vleugelaanvaller keerde daarmee terug in Nederland: hij speelde eerder in de jeugd van Almere City, Feyenoord en PSV.

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Thomas genoot aanvankelijk veel krediet bij NEC. Schreuder gaf de belofte driemaal speelminuten in de Eredivisie en gooide hem daarnaast in de Europa League voor de leeuwen tegen Juventus (5-0 nederlaag). Zaterdag ontbrak Thomas echter plots tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax.

“We hebben hem aangetrokken en wisten dat we met hem aan de slag moesten. Hij heeft een terugval”, vertelde Schreuder na afloop voor de camera van ESPN over de afwezigeheid van Thomas. “We proberen er de komende weken voor te zorgen dat hij weer stappen vooruit gaat maken. Dat zal hij zelf moeten doen. Nu was de keuze dat hij niet bij de selectie zat.”

“Het gaat om zijn houding en gedrag: dat wat erbij hoort om profvoetballer te zijn. Daar proberen we hem bij te helpen”, vervolgde de trainer van NEC, die een snelle terugkeer van Thomas niet uitsluit. “Het kan zijn dat hij donderdag (wanneer NEC in de Europa League tegen Levski Sofia speelt, red.) weer bij de selectie zit. We gaan er de komende dagen mee aan de slag.”