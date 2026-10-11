Live voetbal 4

Donyell Malen dupeert AS Roma met afschuwelijke rode kaart

11 oktober 2026, 14:01
Donyell Malen
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Een rampzalige middag voor Donyell Malen met AS Roma. De Nederlandse spits werd zondag in de topwedstrijd tegen Como met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Malen ontbrak tijdens de interlandperiode vanwege fysieke ongemakken bij het Nederlands elftal, maar was op tijd fit voor het uitduel van zondagmiddag met Como. De voormalig PSV’er ging kort na rust echter over de schreef.

Artikel gaat verder onder video

Malen speelde de bal op de helft van Como te ver voor zich uit en probeerde zich vervolgens te herstellen. De aanvaller zette met gestrekt been een tackle in op het been van tegenstander Kaiki Bruno, waarna een directe rode kaart volgde. Het betekende voor Malen de eerste keer in zijn loopbaan dat hij met rood van het veld werd gestuurd.

Op het moment van het wegsturen van Malen was er overigens nog niet gescoord. AS Roma heeft een zege op Como nodig om de koppositie dit weekeinde weer over te nemen van Internazionale. Como is aanstaande woensdag in de Champions League de tegenstander van Feyenoord.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
2 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
271 Reacties
220 Dagen lid
342 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij vliegt er ongecontroleerd in en raakt de man. Terechte rode kaart.

Patrick van der Wolf
12 Reacties
786 Dagen lid
18 Likes
Patrick van der Wolf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zit die wedstrijd te kijken en vind die kaart wel veel. Je krijgt veel de herhaling en dan lijkt het erg. Geel had hoed geweest, door voetballen ook, had ik gedaan als ik floot. Mijn mening.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
271 Reacties
220 Dagen lid
342 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij vliegt er ongecontroleerd in en raakt de man. Terechte rode kaart.

Patrick van der Wolf
12 Reacties
786 Dagen lid
18 Likes
Patrick van der Wolf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zit die wedstrijd te kijken en vind die kaart wel veel. Je krijgt veel de herhaling en dan lijkt het erg. Geel had hoed geweest, door voetballen ook, had ik gedaan als ik floot. Mijn mening.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Roma
5
6
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws