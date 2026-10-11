Donyell Malen dupeert AS Roma met afschuwelijke rode kaart

Een rampzalige middag voor met AS Roma. De Nederlandse spits werd zondag in de topwedstrijd tegen Como met een directe rode kaart van het veld gestuurd.

Malen ontbrak tijdens de interlandperiode vanwege fysieke ongemakken bij het Nederlands elftal, maar was op tijd fit voor het uitduel van zondagmiddag met Como. De voormalig PSV’er ging kort na rust echter over de schreef.

Artikel gaat verder onder video

Malen speelde de bal op de helft van Como te ver voor zich uit en probeerde zich vervolgens te herstellen. De aanvaller zette met gestrekt been een tackle in op het been van tegenstander Kaiki Bruno, waarna een directe rode kaart volgde. Het betekende voor Malen de eerste keer in zijn loopbaan dat hij met rood van het veld werd gestuurd.

Op het moment van het wegsturen van Malen was er overigens nog niet gescoord. AS Roma heeft een zege op Como nodig om de koppositie dit weekeinde weer over te nemen van Internazionale. Como is aanstaande woensdag in de Champions League de tegenstander van Feyenoord.