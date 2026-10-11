De Italiaanse analist Ciro Ferrara heeft zich bij DAZN kritisch uitgelaten over Noa Lang. De analist stoort zich enorm aan de uitspraken die de aanvaller van Napoli dit weekend deed over zijn oude trainer Antonio Conte.

Lang was zaterdagavond trefzeker in het competitieduel met Frosinone en vergeleek na afloop zijn huidige situatie onder Massimiliano Allegri met zijn eerdere samenwerking met Conte. "Ik voel het vertrouwen van Massimiliano Allegri. Conte praatte niet met me. Deze coach doet dat wel. Hij vertelt me hoe ik me moet verbeteren op het veld", liet de buitenspeler weten.

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Ferrara, die in zijn actieve loopbaan elf jaar voor Napoli en elf seizoenen voor Juventus speelde, is niet te spreken over die woorden. "Hij had dit eerder moeten zeggen. Ik hou niet van dit soort uitspraken! Dit is niet de eerste keer dat hij zo over Antonio spreekt. Als hij problemen met de coach heeft, dan had hij dat eerder moeten zeggen", zo maakt de analist duidelijk.

De moeizame verstandhouding tussen Lang en Conte zorgde eerder al voor spanningen in Napels. Door een gebrek aan speeltijd onder de Italiaanse oefenmeester liet Lang zich vorig seizoen voor een halfjaar verhuren aan Galatasaray. Ook tijdens die periode uitte hij kritiek op Conte.