krijgt er ongelooflijk van langs in Engeland na het competitieduel van zaterdagavond tussen Manchester United en Tottenham Hotspur (1-1). De centrumverdediger van Tottenham wordt compleet afgebrand door oud-voetballer Jamie O’Hara.

Hoewel Tottenham een verdienstelijk gelijkspel overhield aan de uitwedstrijd tegen Manchester United, moet Van Hecke het behoorlijk ontgelden. O’Hara is van mening dat de Oranje-international zich het tegendoelpunt hoogstpersoonlijk mag aanrekenen.

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Van Hecke zat na 73 minuten voetballen in het strafschopgebied onvoldoende kort op Bryan Mbeumo, waarna de aanvaller van Manchester United kon scoren met een schot in de verre hoek: 1-0. Tottenham wist in de blessuretijd nog wel langszij te komen via Dominic Solanke, nota bene toen de Londenaren al met tien man op het veld stonden na rood voor Rodrigo Bentancur, maar O’Hara heeft vooral oog voor het verdedigen van Van Hecke bij de openingstreffer.

“Wat doet Van Hecke? Hij heeft cement in zijn voeten, cement in zijn schoenen”, riep O’Hara tijdens de wedstrijd over de Nederlandse verdediger bij talkSPORT. “Hij is vreselijk. Ontzettend vreselijk. Hij geeft een vrije schietkans weg in de eigen zestien. Het is een grap. Dit team is een grap. Ik ben er ziek van!”

De oud-middenvelder van the Spurs is absoluut niet onder de indruk van Van Hecke, die afgelopen zomer voor zestig miljoen euro werd overgenomen van Brighton & Hove Albion. De negentienjarige Luka Vuskovic, net als Van Hecke een centrumverdediger, bewandelde voor 54 miljoen euro de omgekeerde weg. “Wie is degene die Van Hecke heeft gekocht? Diegene moet ontslagen worden!”

O’Hara ging vervolgens verder met zijn tirade over Van Hecke: ”Hij is een ezel. We hebben Vuskovic laten gaan en er een ezel voor teruggekregen. Iedere keer als een tegenstander één-op-één met hem staat, volgt er een schot. Hij is vreselijk!”