Clarence Seedorf tekent bij roemrijke club en is weer hoofdtrainer

Clarence Seedorf heeft na ruim zeven jaar weer een nieuwe klus als hoofdtrainer. De Nederlandse voetbalicoon gaat aan de slag bij de Braziliaanse grootmacht SC Corinthians, de club van Oranje-international Memphis Depay. Hij heeft getekend tot eind 2027, meldt Corinthians via de officiële kanalen.

Seedorf, 50 jaar, was meest recent als trainer werkzaam bij de voetbalbond van Kameroen. De oud-middenvelder werd in de zomer van 2018 aangesteld als bondscoach van het Afrikaanse land, maar werd na twaalf wedstrijden alweer ontslagen.

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Daarvoor was Seedorf als hoofdcoach actief bij Deportivo La Coruña, Shenzhen FC en AC Milan. Na zijn ontslag bij Kameroen in 2019 trad hij toe tot de Raad van Commissarissen van de KNVB.

Seedorf staat nog altijd als zodanig vermeld op de website van de Nederlandse voetbalbond, maar wordt nu dus ook de hoofdtrainer van Corinthians. Onduidelijk is of dit gevolgen heeft voor zijn functie bij de KNVB.

Corinthians verkeert sportief momenteel in zwaar weer. De zevenvoudig landskampioen staat na 29 wedstrijden teleurstellend zestiende in de Braziliaanse competitie en nam afgelopen week afscheid van hoofdtrainer Fernando Diniz. Seedorf moet Corinthians gaan behoeden voor degradatie: de club staat slechts één punt boven de degradatiestreep.