NEC heeft zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een punt overgehouden aan het duel met Ajax (1-1). Na afloop gaf hoofdtrainer Dick Schreuder bij ESPN tekst en uitleg over een opvallend strijdplan, waarbij de Nijmegenaren er bewust voor kozen om doelman Marc ter Stegen aan de bal te laten om de opbouw van de Amsterdammers te ontregelen.

Schreuder legt tactisch plan met Ter Stegen uit

De Duitse keeper van Ajax, Marc ter Stegen, had zaterdag opvallend vaak de bal aan de voet en zocht daarbij herhaaldelijk naar een vrije ploeggenoot. Hoofdtrainer Dick Schreuder vertelde dat dit een bewuste keuze was, al ging het in het begin nog niet helemaal goed. "In het begin kwamen we de afspraken niet helemaal na. Bryan Linssen wil van nature altijd iedereen afjagen. Af en toe kwam zijn man via een driehoek dan aan de bal naar voren toe. Daarna hebben we gedaan wat het plan was, dus om Ter Stegen aan de bal te laten en te kijken hoever hij van ons mag komen. Dat mocht."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Schreuder was het echter geen kwestie van simpel afwachten wat de tegenstander ging doen. "Ik heb ook wedstrijden gezien waarin Ajax hele goede momenten had vanuit die positie om te gaan voetballen in een roulatie. Ik denk dat onze spelers op het middenveld en achterin de juiste keuzes hebben gemaakt in het doordekken en het volgen. Het werd voor hem zo moeilijk mogelijk gemaakt om die bal te geven. Als de eerste pass niet zo goed gaat, dan zie je dat de tweede en derde bal makkelijk te verdedigen zijn."

Ondanks dat Ajax de meeste kansen bij elkaar wist te spelen, toont Schreuder zich content met het behaalde gelijkspel in Amsterdam. "Dat kan (meer kansen), maar dat komt ook doordat zij thuis spelen. Ze hebben wel een ander elftal dan vorig seizoen, moet ik eerlijk zeggen. Als je na de break uit bij Ajax een punt haalt en je ziet een aantal spelers weer voor het eerst spelen, dan ben je tevreden. Ik hoop dat de reactie de komende dagen ook goed is bij de jongens. Het geeft het team een bepaald soort vertrouwen."

Het gelijkspel geeft de huidige nummer elf van de Eredivisie meteen houvast voor de aankomende periode, waarin het programma aardig volloopt. "Donderdag staat ons weer een zware wedstrijd te wachten, dan zondag weer en dan op donderdag weer. Dat is voor ons weer een mooi meetmoment hoe wij hier de komende twee, drie weken doorheen komen", besluit Schreuder.