Ajax moet aanstaande donderdag rekening houden met extreme omstandigheden

Ajax gaat aanstaande donderdag in de competitiefase van de Conference League op bezoek bij het Kroatische Hajduk Split. De Amsterdammers krijgen mogelijk te maken met loodzware omstandigheden, gezien de laatste wedstrijd van de aankomende tegenstander.
Ajax opent de competitiefase van de Conference League aanstaande donderdag met een uitwedstrijd bij Hajduk Split. De Amsterdammers bereikten het hoofdtoernooi na tweeluiken met FC Sion, Shelbourne FC en FK Vojvodina. Hajduk Split ontdeed zich in de voorrondes van Raków Czestochowa en Zalgiris Vilnius, nadat de Kroaten na een verlies tegen Pafos FC afdaalden uit de Europa League.
Hajduk Split beleefe een prima generale repetitie voor het duel met Ajax: zaterdag werd in eigen stadion met 2-1 gewonnen van Dinamo Zagreb. Het team van de Spaanse trainer Gonzalo García is daardoor na negen speelrondes alleen koploper in de Kroatische competitie.
Hajduk Split moest tot het gaatje gaan tegen Dinamo Zagreb en had te maken met enorm zware omstandigheden. Door de hevige regenval was het veld in het Stadion Poljud namelijk compleet onbespeelbaar geworden in de slotfase. Beelden van het waterballet gaan razendsnel rond op social media en roepen de vraag op in wat voor omstandigheden Ajax donderdag zal komen te spelen.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.