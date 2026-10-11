Manchester City heeft zondag optimaal weten te profiteren van een overtal op het veld tegen Liverpool. In het eerste duel sinds het nieuws naar buiten kwam over meer dan honderd financiële aanklachten tegen de club, wist de koploper op Anfield met duidelijke cijfers te winnen: 0-3. Een rode kaart voor middenvelder Ryan Gravenberch halverwege de tweede helft bleek daarbij het grote breekpunt te zijn in de topper.

De thuisploeg begon nog wel fel aan de kraker, al leverde die vroege stormloop weinig echt grote kansen op. Bij Liverpool ontbraken bovendien de nodige geblesseerde spelers met Cody Gakpo, Alexander Isak en Dominik Szoboszlai. Daardoor mocht een voorhoede met Lewis Koumas, Bradley Barcola en Víctor Muñoz het vanaf de start laten zien. Het zorgde voor een rommelige eerste helft met flink wat balverlies aan beide kanten. Scheidsrechter Chris Kavanagh moest voor rust dan ook voor achttien overtredingen fluiten. Dat is het hoogste aantal overtredingen in een eerste helft op Anfield in competitieverband sinds november 2021.

Gravenberch pakt rood en benadeelt Liverpool

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Liverpool kwam na de theepauze wel direct sterk uit de kleedkamer en voerde de druk flink op. Binnen 51 seconden leverde dat zelfs drie doelpogingen op rij op: City-keeper Gianluigi Donnarumma bracht knap redding op schoten van Ryan Gravenberch en Lewis Koumas, waarna een inzet van Alexis Mac Allister net naast het doel verdween. De wedstrijd sloeg vervolgens echter helemaal om door toedoen van Gravenberch. De middenvelder, die vlak na rust al een gele kaart had gekregen, greep een kwartier later veel te laat in op de doorgebroken Jérémy Doku. Chris Kavanagh kon niets anders doen dan een tweede gele kaart trekken, waardoor Liverpool met tien man overbleef op het veld.

Manchester City slaat genadeloos toe

Met een man meer op het veld liet de ploeg uit Manchester er geen gras over groeien. Jérémy Doku kwam op stoom over de linkerkant en zag zijn geblokkeerde poging precies voor de voeten van Erling Haaland belanden. De Noorse aanvalsleider haalde met links doeltreffend uit, waardoor Virgil van Dijk en doelman Alisson Becker kansloos waren. Zo was het vlak na de rode kaart al snel 0-1. Een paar minuten later besliste Doku de ontmoeting definitief zelf door vanaf links naar binnen te trekken en de bal met rechts snoeihard in de verre kruising te schieten: 0-2.

In de slotfase wist Manchester City de score zelfs nog verder uit te bouwen. Rayan Cherki kreeg in de 78ste minuut de bal via een slim hakje mee van invaller Josko Gvardiol, zette de verdediging op het verkeerde been met een overstapje en schoof de bal beheerst binnen voor de 0-3. Door dit resultaat pakt City alweer de zesde overwinning op rij in de Premier League. De koploper bouwt daarmee een voorsprong op van drie punten op naaste belager Arsenal. Het gat met Liverpool is inmiddels zelfs opgelopen tot negen punten.