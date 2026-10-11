Scheidsrechter Danny Makkelie had zaterdagavond tijdens de kraker tussen Feyenoord en AZ niet naar het scherm geroepen moeten worden om een strafschop te annuleren. Dat is de duidelijke uitkomst van de arbitragecommissie van de KNVB na de evaluatie daags na het duel in De Kuip, zo meldt ESPN. Bij een 1-0 stand wees Makkelie naar de stip na een duel tussen Mexx Meerdink en doelman Tjark Ernst, maar draaide die beslissing na een seintje van de VAR alsnog terug.

De evaluatiecommissie is duidelijk over het moment met de strafschop. "Dat was fout, luidt de conclusie na de evaluatie daags na de wedstrijd", zo meldt de arbitrage. "Makkelie had niet naar het scherm geroepen moeten worden om zijn beslissing te herzien." Uit de nabespreking wordt duidelijk dat er simpelweg sprake was van een beoordelingsfout vanuit het VAR-centrum in Zeist.

Gemiste camerahoeken in Zeist

Artikel gaat verder onder video

In het VAR-centrum baalde men na afloop dan ook flink van het eigen optreden. "De VAR baalt met terugwerkende kracht dat zij scheidsrechter Danny Makkelie naar het VAR-scherm hebben geroepen in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ", zo klinkt de toelichting. "De VAR betreurt dat zij de duidelijkste beelden niet hebben bestudeerd tijdens de wedstrijd, terwijl deze wél beschikbaar waren." Omdat die specifieke beelden niet direct werden meegenomen, kreeg Makkelie aan de zijlijn een vertekend beeld te zien.

Het arbitragekorps gaf na de evaluatie aan dat de VAR achter het oorspronkelijke veldbesluit van de scheidsrechter had moeten blijven staan. Doelman Tjark Ernst van de Rotterdammers hield de nul en zag zijn elftal uiteindelijk met 2-0 winnen. Daardoor voert de ploeg van Ernst de Eredivisie aan met twintig punten uit acht duels, terwijl het team van Mexx Meerdink met negentien punten op de derde plaats blijft steken.