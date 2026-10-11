Clarence Seedorf is zondag officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van Corinthians in Brazilië, maar die stap zorgt in Zeist meteen voor de nodige vraagtekens. Binnen de KNVB gaat men zich op korte termijn namelijk beraden over de vraag of zijn nieuwe klus in São Paulo wel te combineren valt met zijn huidige rol als commissaris bij de voetbalbond. Volgens het Algemeen Dagblad zou de voormalig topvoetballer zijn plek in de Raad van Commissarissen mogelijk moeten opgeven nu hij weer als trainer op het veld staat.

Vanuit de KNVB klinkt dat men Seedorf het avontuur in Brazilië van harte gunt, al stelt de bond tegelijkertijd dat de combinatie van beide functies om een zorgvuldige afweging vraagt. Zowel de directie als de RvC van de voetbalbond gaan de komende dagen bekijken of zo'n dubbelrol past binnen het beleid, waarna er snel een definitief besluit moet volgen over zijn positie in Zeist.

Belangrijke rol van Seedorf binnen de KNVB

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De 50-jarige Clarence Seedorf stapte in 2023 in bij de toezichthoudende instantie van het Nederlandse voetbal. Binnen de RvC kreeg hij de portefeuille voetbaltechnische zaken onder zich, een invloedrijke taak waarmee hij nadrukkelijk meebesliste over de sportieve lijn van de KNVB.

Hoe belangrijk die rol van Seedorf precies was, bleek recent nog maar eens rondom de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De commissaris zat in Zeist immers zelf aan de onderhandelingstafel met Xavi Hernández en voerde daarnaast urenlange gesprekken met Michael Reiziger voordat de Spaanse trainer uiteindelijk werd aangesteld.

In Brazilië staat Clarence Seedorf overigens direct voor een zware klus. De trainer zette zijn handtekening onder een verbintenis tot het einde van 2027 bij Corinthians, dat met 32 punten uit 29 duels op een teleurstellende zestiende plaats in de Série A staat en daardoor volop moet vechten tegen degradatie. Zondagavond om 22:30 uur begint zijn periode meteen met de beladen stadsderby tegen SE Palmeiras.

Bij Corinthians treft Seedorf met aanvaller Memphis Depay en Zakaria Labyad bovendien twee landgenoten in de spelersgroep. Laatstgenoemde staat momenteel wel nog aan de kant door een zware knieblessure.

Helemaal nieuw is een dubbele pet overigens niet binnen de KNVB, al lagen de verhoudingen in het verleden wel even anders. Zo combineerde Han Berger zijn functie als toezichthouder op technisch vlak in Zeist ooit met een adviserende rol bij het Australische Sydney FC.

Dat Clarence Seedorf nu daadwerkelijk fulltime hoofdtrainer wordt bij een club waar ook Nederlandse internationals rondlopen, zorgt er echter voor dat zijn toezichthoudende rol flink onder een vergrootglas komt te liggen. De bondstop lijkt dan ook op korte termijn de knoop te moeten doorhakken over zijn toekomst als commissaris.