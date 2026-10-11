Kenneth Perez heeft zich zondagavond in het praatprogramma Dit Was Het Weekend snoeihard uitgelaten over scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De Deense analist is woedend over de beoordeling van een opvallend moment tijdens de wedstrijd tussen Ajax en NEC (1-1) in de Eredivisie. Daarin maakte Ajacied Jorthy Mokio in het eigen strafschopgebied een overtreding op Noé Lebreton. Arbiter Serdar Gözübüyük gaf geel en kreeg daarin bijval van de scheidsrechtersbaas, maar bij Perez zorgt die lezing volgens VoetbalPrimeur voor totale verbijstering.
Tijdens het duel op zaterdagavond kwam Mokio in de zestien meter hard in botsing met de Franse middenvelder van NEC. Gözübüyük legde de bal op de stip en gaf de zeventienjarige speler een gele kaart, een beslissing die volgens Van Meenen volkomen terecht was. Perez snapt echter helemaal niets van die uitleg. De analist vindt dat Mokio met een rode kaart van het veld gestuurd had moeten worden, omdat Lebreton een honderd procent scoringskans werd ontnomen.
De woorden van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen schoten bij Kenneth Perez dan ook volledig in het verkeerde keelgat. "Dit is de baas van al die mensen, die dan dus nul komma nul voetbalkennis hebben", foetert Perez aan tafel bij ESPN. Volgens de analist zorgen dit soort uitspraken van de leidinggevende ervoor dat het vertrouwen in het niveau van de arbitragekopstukken helemaal verdwijnt.
De oud-voetballer snapt er dan ook niets van dat de KNVB van mening is dat de situatie met geel kon worden afgedaan. "Toen ik hem hoorde over het moment van Jorthy Mokio bij Ajax, dacht ik: 'dit komt nooit meer goed bij de scheidsrechters in Nederland'", gaat Perez verder over de leiding van het scheidsrechterskorps.
Volgens de Deen bewijst de uitleg simpelweg dat Van Meenen niet begrijpt wat er op het veld gebeurt. "Dan weet je dus echt helemaal niks van voetbal. Dit is de allergrootste scoringskans die je maar kan krijgen. Iedereen weet hoe het zit, maar de scheidsrechtersbaas dus niet. Dat lijkt me toch wel een pre als je in deze functie zit", besluit Perez over het functioneren van de KNVB-topman.
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Iedere speelronde worden we weer geconfronteerd met de meest opmerkelijke, onbegrijpelijke en belachelijke beslissingen. Overduidelijke rode kaarten worden gemist (wéér van Bommel, Mokio, Ouazane, Obispo 2e geel...) en scheidsrechters baas van Meenen weet niet beter te doen dan zijn opzichtig falende scheidsrechters alleen maar heel erg in bescherming te nemen. Wie neemt dit blunderende gezelschap nu nog serieus ? Ik in ieder geval niet (meer)....
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere speelronde worden we weer geconfronteerd met de meest opmerkelijke, onbegrijpelijke en belachelijke beslissingen. Overduidelijke rode kaarten worden gemist (wéér van Bommel, Mokio, Ouazane, Obispo 2e geel...) en scheidsrechters baas van Meenen weet niet beter te doen dan zijn opzichtig falende scheidsrechters alleen maar heel erg in bescherming te nemen. Wie neemt dit blunderende gezelschap nu nog serieus ? Ik in ieder geval niet (meer)....