Kenneth Perez heeft zich zondagavond in het praatprogramma Dit Was Het Weekend snoeihard uitgelaten over scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De Deense analist is woedend over de beoordeling van een opvallend moment tijdens de wedstrijd tussen Ajax en NEC (1-1) in de Eredivisie. Daarin maakte Ajacied Jorthy Mokio in het eigen strafschopgebied een overtreding op Noé Lebreton. Arbiter Serdar Gözübüyük gaf geel en kreeg daarin bijval van de scheidsrechtersbaas, maar bij Perez zorgt die lezing volgens VoetbalPrimeur voor totale verbijstering.

Tijdens het duel op zaterdagavond kwam Mokio in de zestien meter hard in botsing met de Franse middenvelder van NEC. Gözübüyük legde de bal op de stip en gaf de zeventienjarige speler een gele kaart, een beslissing die volgens Van Meenen volkomen terecht was. Perez snapt echter helemaal niets van die uitleg. De analist vindt dat Mokio met een rode kaart van het veld gestuurd had moeten worden, omdat Lebreton een honderd procent scoringskans werd ontnomen.

Perez haalt vernietigend uit naar Van Meenen

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De woorden van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen schoten bij Kenneth Perez dan ook volledig in het verkeerde keelgat. "Dit is de baas van al die mensen, die dan dus nul komma nul voetbalkennis hebben", foetert Perez aan tafel bij ESPN. Volgens de analist zorgen dit soort uitspraken van de leidinggevende ervoor dat het vertrouwen in het niveau van de arbitragekopstukken helemaal verdwijnt.

De oud-voetballer snapt er dan ook niets van dat de KNVB van mening is dat de situatie met geel kon worden afgedaan. "Toen ik hem hoorde over het moment van Jorthy Mokio bij Ajax, dacht ik: 'dit komt nooit meer goed bij de scheidsrechters in Nederland'", gaat Perez verder over de leiding van het scheidsrechterskorps.

Volgens de Deen bewijst de uitleg simpelweg dat Van Meenen niet begrijpt wat er op het veld gebeurt. "Dan weet je dus echt helemaal niks van voetbal. Dit is de allergrootste scoringskans die je maar kan krijgen. Iedereen weet hoe het zit, maar de scheidsrechtersbaas dus niet. Dat lijkt me toch wel een pre als je in deze functie zit", besluit Perez over het functioneren van de KNVB-topman.