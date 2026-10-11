Ajax heeft zaterdagavond averij opgelopen in de Eredivisie door in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk te spelen tegen NEC. De club uit Amsterdam staat daardoor op de vijfde plek met vijftien punten uit acht ontmoetingen, wat flink achterblijft bij het doel om mee te strijden om tickets voor de Champions League. Analist Wim Kieft spaarde de selectie en de clubleiding dan ook allerminst bij NOS Studio Sport Voetbal, en kijkt vooral teleurgesteld naar Marcos Leonardo en zijn invalbeurt die opvallende beelden opleverde.

Kieft stelt dat er afgelopen zomer flink geïnvesteerd is en dat verhalen over ritmegebrek er niet meer in gaan. "Ajax geeft zelf aan dat het mee moet doen om de plekken in de Champions League, maar het valt enorm tegen. Heel flauw, maar John Heitinga had een punt meer na acht duels. En er is fors geïnvesteerd... Op een gegeven moment gaat er druk ontstaan. Je had zoiets van: het is leuker en herkenbaar voetbal, maar er is meer nodig", aldus Kieft. "Er zijn veel investeringen die rijkelijk laat zijn gekomen en nog fit moeten worden, maar dat is geen excuus."

Kritiek op zomeraanwinst Marcos Leonardo

Artikel gaat verder onder video

Wim Kieft zag wel een lichtpuntje bij spits Tolu Arokodare, die al vroeg in de wedstrijd voor de 1-0 zorgde met een rake kopbal. "Dat was gewoon heel goed getimed. Die jongen speelt eigenlijk naar zijn kwaliteiten. Je moet daar geen dribbels of gekke dingen van verwachten. Dan zie je toch vaak zijn beperkingen. Dat geeft niet, je moet hem zo gebruiken", stelt Kieft vast over de spits. Arokodare ging na 73 minuten naar de kant voor Marcos Leonardo, waar technisch directeur Jordi Cruijff twintig miljoen euro voor overhad afgelopen transferperiode.

De Braziliaanse spits kon het duel echter niet beslissen, wat bij Kieft weer de nodige vraagtekens oplevert. "Dat duurt lang. Je vraagt je altijd af hoe ze binnenkomen en waarom ze binnen kúnnen komen. Wat is er dan aan de hand? Vaak hebben ze een fysieke achterstand of hebben ze al heel lang niet meer gespeeld. Dat is net iets wat je nu niet kunt gebruiken. Je moet er staan."

Collega-analiste Leonne Stentler ziet eveneens dat de Braziliaan het lastig heeft in de punt van de aanval. "Eerst zag je de zak geld op zijn schouders rusten en nu zie je de druk van dat het steeds niet lukt. Bij de bal die hij probeert af te ronden, creëert hij best een goede kans voor zichzelf, maar je ziet in zijn hele lijf dat het nu moet. Dat gaat pas weg als hij een keer een goede goal maakt. Dit lijkt heel erg mentaal te zijn, echt niet normaal", geeft Stentler aan bij de NOS.