Ajax mist op dit moment een cruciaal wapen in de selectie om echt mee te kunnen doen om de titel in de Eredivisie, zo stelt analist Kenneth Perez. Na het 1-1 gelijkspel van zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen NEC was de Deen in het ESPN-programma Dit was het Weekend duidelijk over de Amsterdammers: de ploeg mist simpelweg de snelheid en de loopacties zonder bal die nodig zijn om aan de top te kunnen spelen.

Het elftal van trainer Míchel Sánchez liep zodoende opnieuw averij op, met als gevolg dat het gat met koploper Feyenoord inmiddels is gegroeid naar vijf punten. Ajax staat na acht gespeelde duels op vijftien punten en Perez ziet dan ook een flink verschil ontstaan met de concurrentie bovenin de ranglijst.

Geen snelheid en diepgang bij Ajax

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Kenneth Perez spaart het beleid in de Johan Cruijff ArenA niet, al ziet de analist ook wel dat technisch directeur Jordi Cruijff individueel prima spelers naar de hoofdstad heeft gehaald. Toch zit daar volgens hem nu juist de crux bij de samenstelling van het elftal.

"Kijk, Jordi Cruijff heeft bij Ajax echt wel redelijke tot goede spelers bij elkaar gebracht", begint Perez zijn betoog. "Alleen de selectie ontbeert in mijn ogen iets heel essentieels, wat andere teams wel hebben en PSV in overvloed: snelheid en diepte. Dat heeft Ajax totaal niet."

Het openingsdoelpunt tegen NEC was voor Perez een zeldzaam voorbeeld van hoe de aanval wél gevaarlijk kan worden. Middenvelder Jorthy Mokio trok de Nijmeegse defensie met een loopactie in de diepte open, waarna de bal binnenviel. "Het was echt een heel mooie goal, maar er was ook eindelijk iemand die diep ging. Jorthy Mokio deed het dan zelf met de bal, maar hij viel in ieder geval de ruimte aan", zo legt Kenneth Perez uit.

Voorin is spits Tolu Arokodare door de knieblessure van Kasper Dolberg op dit moment de eerste optie. Volgens Perez is de van Wolverhampton Wanderers gehuurde spits een prima aanspeelpunt, maar maken de andere aanvallers daar veel te weinig gebruik van.

"Maar het is allemaal 'schijn' diep. Weet je hoe lekker het moet zijn om onder zo'n targetman te spelen? Je hoeft helemaal niets te doen, behalve als die bal diep gaat: hup, lopen. Je kan zoveel gratis kansen krijgen doordat hij negen van de tien keer het duel wint en hem door kan geven", aldus Perez.

Profiel van Ruben van Bommel gezocht

Waar middenvelder Davy Klaassen de slimheid wel heeft om loopacties te maken, komen buitenspelers zoals Oscar Gloukh en Viktor Tsygankov telkens in de bal. Kenneth Perez typeert Gloukh en Tsygankov dan ook puur als technische voetballers die de diepte niet opzoeken.

Perez kijkt dan ook naar Eindhoven om aan te geven wat Ajax op dit moment tekortkomt. "Individueel zijn het allemaal prima spelers, beter dan gemiddeld, alleen de samenstelling qua wat je nodig hebt in de top... Je hebt een Ruben van Bommel nodig, die - zoef - met z'n snelheid in de diep aangespeeld kan worden. Dat heeft Ajax niet."