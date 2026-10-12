heeft indruk gemaakt op de analisten van Rondo. Ruud Gullit en Theo Janssen lichten de 22-jarige verdediger van AZ uit, twee dagen na de wedstrijd tegen Feyenoord. Tegelijkertijd vragen de analisten zich af hoe de jonge ploeg van trainer Leeroy Echteld gaat reageren op de pijnlijke 2-0 nederlaag.

"Ik zat naar hem te kijken en dacht: hé, heeft die jongen iets waarvan we denken dat het wat kan worden?", vraagt Ruud Gullit, die zijn eigen vraag beantwoordt: "Jawel toch?" Theo Janssen kan zich daarin vinden. "Ik vind hem echt een speler met potentie."

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"Deze jongen speelt nu gewoon iedere week", weet Janssen. "Dat zegt denk ik ook heel veel. Hij is 22 jaar, wat voor de Nederlandse competitie misschien al wat ouder is, maar dit is gewoon een goede speler."

AZ krijgt complimenten voor geduld

De ontwikkeling van Schouten leidt tot complimenten voor het opleidingsbeleid van AZ. "Als je kijkt naar de spelers die bij AZ zijn doorgebroken, dan heb je het over Reijnders, Teun Koopmeiners en Peer Koopmeiners. Dat zijn allemaal een beetje laatbloeiers", stipt Janssen aan. "Dat waren spelers die niet altijd als grote talenten werden gezien en die wat meer tijd nodig hadden."

Daarin onderscheidt AZ zich volgens de oud-middenvelder. "Heel veel clubs schrijven zulke spelers op hun zestiende of zeventiende eigenlijk al af. Bij AZ zijn ze daar wat geduldiger mee en daar plukken ze nu de vruchten van."

Analisten vrezen moeilijke periode voor AZ

Toch bestaan er ook twijfels over de titelkansen van de Alkmaarders. Echteld schoof een week eerder nog aan bij Rondo en schatte de kans op het kampioenschap met een knipoog op tachtig procent. Na de 2-0 nederlaag tegen Feyenoord wordt die uitspraak opnieuw aangehaald.

"Die tachtig procent kunnen we nu wel weer afsluiten, toch?", vraagt presentator Wytse van der Goot. Tafelgenoot Tim Krul vindt het 'te snel' om AZ af te schrijven. "Maar voor de interlandbreak zei iedereen dat dit dé topper zou worden. We zouden zien hoe AZ en Feyenoord ervoor stonden. Dit was wel een statement van Feyenoord, vind ik. In De Kuip deden ze het fantastisch."

"Ik ben wel benieuwd hoe AZ hierop gaat reageren", vervolgt de oud-doelman. "Dit is toch een klapje in het gezicht. Het is allemaal leuk en aardig, zo'n goede start, maar als het straks twee of drie weken tegenzit, ben ik benieuwd hoe deze club daarmee omgaat."