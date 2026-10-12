Lionel Messi zet Kees Smit in de spotlights: 'Hij is een van de tien'

Kees Smit wordt genoemd in een nieuwe wereldwijde reclamecampagne van sportkledinggigant Adidas, waarin centraal staat. In de commercial draagt de Argentijnse vedette symbolisch het stokje over aan een select groepje van tien opkomende talenten die de komende jaren hun stempel moeten drukken op de internationale velden.

De campagnevideo, die draait om de Adidas F50-lijn, toont onder meer een stapel boeken als symbool voor de nieuwe verhalen die de jonge garde gaat schrijven. Smit deelt de video zelf trots via zijn Instagram-pagina. In de beelden wordt de jeugdinternational van Oranje omschreven als 'een van de tien nieuwe hoofdstukken' van het mondiale voetbal, waarbij hij met een vette knipoog naar zijn opvallende haarkleur wordt betiteld als 'de rode haring'.

Adidas luidt nieuw tijdperk in met talenten

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In de commercial draait alles om de ontmoeting tussen de gevestigde orde en de nieuwe generatie. Een voice-over vat de achterliggende gedachte treffend samen: "Iedereen kan een verhaal vertellen, maar voor een geweldig verhaal is een meesterhand nodig. Sommigen twijfelden of hij nog een klassieker kon schrijven. Maar met één pennenstreek worden nieuwe personages tot leven gewekt. Tien hoofdstukken, waarmee de toekomst van het spel wordt herschreven. Dit verhaal staat nog maar aan het begin."

Voor Lionel Messi valt de campagne samen met een nieuw hoofdstuk in zijn eigen loopbaan. De sterspeler van Inter Miami CF, waar hij in de Major League Soccer nog tot eind 2028 onder contract staat, speelde vorige week dinsdag immers zijn allerlaatste wedstrijd voor Argentinië. In Buenos Aires nam Messi afscheid als international met een 3-0 overwinning op Benin.

Smit tussen talenten van Arsenal, Chelsea en Frankfurt

De uitverkoren groep van het sportmerk bestaat uit een internationaal gezelschap van jonge talenten. Naast Kees Smit krijgen ook mannen en vrouwen uit buitenlandse topcompetities een vermelding.

Tot het selecte gezelschap behoort onder meer Can Uzun van Eintracht Frankfurt, net als de pas zestienjarige Max Dowman van Arsenal en het Mexicaanse talent Gilberto Mora van Club Tijuana.

Ook het vrouwenvoetbal is ruim vertegenwoordigd, met Chelsea-vleugelverdediger Chloe Sarwie, Giovanna Waksman van Olympique Lyon en Lotta Wrede van Hamburger SV. De lijst wordt gecompleteerd door de Spanjaard Jesús Rodríguez van Como, de Argentijn Tomas Aranda van Boca Juniors en Amerikaans international Zavier Gozo van Crystal Palace.

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Contractverlenging en blessure bij AZ

Voor Kees Smit volgt de wereldwijde campagne op een toch al bewogen periode. De nummer 10 van de Alkmaarders zette eerder deze maand immers zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, waardoor hij nu tot medio 2030 vastligt.

Binnen de lijnen moet de spelmaker momenteel echter toekijken. Smit liep tijdens de voorbereiding met Jong Oranje een vervelende liesblessure op, waardoor hij afgelopen weekend al ontbrak in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen Feyenoord. Hij staat de komende weken aan de kant en moet daardoor ook de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Hapoel Beër Sheva laten schieten.