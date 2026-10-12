Míchel draait zich om naar de bank en is keihard: 'Jij had twee keer kunnen scoren!'

Míchel Sánchez was zaterdagavond tijdens Ajax – NEC (1-1) hard voor , zo blijkt uit beelden van ESPN. Nadat de middenvelder was gewisseld, sprak Míchel hem vermanend toe.

Gloukh werd na een uur naar de kant gehaald. De Israëliër was niet blij met die wissel, bleek uit zijn lichaamstaal. Dat leek ook Míchel op te merken. De Spanjaard draaide zich om richting de bank en sprak Gloukh toe. “Oscar twee goals! Je had twee goals kunnen maken!”, riep Míchel, die twee vingers opstak om zijn punt kracht bij te zetten.

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Halverwege de eerste helft kwam Gloukh het dichtst bij een doelpunt. Hij betrad het zestienmetergebied met de bal, maar produceerde een slap en laag schot waar NEC-doelman Gonzalo Crettaz weinig moeite mee had. Volgens analist Marciano Vink van ESPN was de kritiek van Míchel op Gloukh trecht.

“Daar heeft hij wel gelijk in”, stelt Vink bij Dit was het Weekend. “Ajax speelde bij momenten best wel oké. Maar dan zijn er kansen die je gewoon af moet maken. Die bal die Gloukh in de zestien mee krijgt… Wat wil je? Met de binnenkant van de voet in de verre hoek schuiven vanaf randje zestien? Dat gaat niet. Dan moet je killen.”

Gloukh was echter niet de enige die het vizier niet op scherp had. “Zo waren er een aantal kansen die Ajax moest afmaken. Met name Ouazane kreeg er een aantal. Daarbij deed hij alles goed, maar lukte het niet in de eindfase”, merkt Vink op.

Het gebrek aan scherpte past in een breder probleem bij Ajax, want volgens een analyse van FootballTransfers ontbreekt het Gloukh en Ouazane vooral aan rendement sinds het vertrek van Mika Godts.