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Míchel draait zich om naar de bank en is keihard: 'Jij had twee keer kunnen scoren!'

12 oktober 2026, 08:10
Michel Sanchez
Foto: © ESPN
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Míchel Sánchez was zaterdagavond tijdens Ajax – NEC (1-1) hard voor Oscar Gloukh, zo blijkt uit beelden van ESPN. Nadat de middenvelder was gewisseld, sprak Míchel hem vermanend toe.

Gloukh werd na een uur naar de kant gehaald. De Israëliër was niet blij met die wissel, bleek uit zijn lichaamstaal. Dat leek ook Míchel op te merken. De Spanjaard draaide zich om richting de bank en sprak Gloukh toe. “Oscar twee goals! Je had twee goals kunnen maken!”, riep Míchel, die twee vingers opstak om zijn punt kracht bij te zetten.

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Halverwege de eerste helft kwam Gloukh het dichtst bij een doelpunt. Hij betrad het zestienmetergebied met de bal, maar produceerde een slap en laag schot waar NEC-doelman Gonzalo Crettaz weinig moeite mee had. Volgens analist Marciano Vink van ESPN was de kritiek van Míchel op Gloukh trecht.

“Daar heeft hij wel gelijk in”, stelt Vink bij Dit was het Weekend. “Ajax speelde bij momenten best wel oké. Maar dan zijn er kansen die je gewoon af moet maken. Die bal die Gloukh in de zestien mee krijgt… Wat wil je? Met de binnenkant van de voet in de verre hoek schuiven vanaf randje zestien? Dat gaat niet. Dan moet je killen.”

Gloukh was echter niet de enige die het vizier niet op scherp had. “Zo waren er een aantal kansen die Ajax moest afmaken. Met name Ouazane kreeg er een aantal. Daarbij deed hij alles goed, maar lukte het niet in de eindfase”, merkt Vink op.

Het gebrek aan scherpte past in een breder probleem bij Ajax, want volgens een analyse van FootballTransfers ontbreekt het Gloukh en Ouazane vooral aan rendement sinds het vertrek van Mika Godts.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
107 Reacties
720 Dagen lid
298 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Motiveren kun je leren..

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Ajax - NEC

Ajax
1 - 1
N.E.C.
Gespeeld op 10 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
8
1
2025/2026
Ajax
29
6
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
8
10
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15
6
Groningen
8
6
14
7
Fortuna
8
-1
14

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