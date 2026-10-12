Dusan Tadic stond zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA centraal in een uiterst beladen wedstrijd waarin verleden en heden botsten. De 37-jarige aanvaller van NEC keerde terug op het veld waar hij tussen 2018 en 2023 uitgroeide tot een boegbeeld van Ajax, maar het treffen tussen zijn oude en nieuwe werkgever eindigde in een 1-1 gelijkspel. Terwijl de Amsterdammers voor de vierde keer in vijf thuisduels punten morsten, ontstond er rondom de ervaren speler een mediastorm die de situatie in De Goffert behoorlijk onder druk zet. Zo werd het duel tussen Ajax en NEC meer dan een voetbalwedstrijd.

De ophef begon eigenlijk al voor het eerste fluitsignaal. Zichtbaar geraakt door zijn terugkeer begroette Tadic in de catacomben diverse bekenden van zijn oude club één voor één, wat al snel voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Vervolgens zag hij vanaf het veld spandoeken met de tekst 'Tadic rot op' hangen en kreeg hij fluitconcerten vanuit het uitvak te verwerken. Het bleek de inleiding voor een felle reactie voor de camera's, waarin hij de media verweet zijn woorden opzettelijk te verdraaien om negativiteit te creëren.

Stormachtige terugkeer voor Tadic in de Johan Cruijff ArenA

Artikel gaat verder onder video

Op het veld liet Ajax ondertussen zien opnieuw kwetsbaar te zijn. Tolu Arokodare schoot de thuisploeg na zeven minuten nog wel op voorsprong na voorbereidend werk van Jorthy Mokio, maar lang kon het Amsterdamse publiek daar niet van genieten. Diezelfde Mokio haalde Noé Lebreton neer in het zestienmetergebied, waarna Tjaronn Chery in de negentiende minuut vanaf elf meter koelbloedig de 1-1 binnenschoot. Ajax slaagde er niet meer in om door de Nijmeegse defensie heen te breken en staat na acht wedstrijden op slechts zes punten uit vijf thuisduels, wat een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord en vier punten op PSV betekent.

Voor Dusan Tadic ging het duel in Amsterdam echter over veel meer dan alleen het gelijke spel. De ervaren aanvaller, die in het verleden goed was voor 105 goals in 241 officiële wedstrijden voor Ajax, had het mentaal zwaar tijdens de ontmoeting. Tegenover Milan van Dongen van ESPN gaf hij openheid van zaken: "Het was een hele gekke avond en wedstrijd voor mij. Heel emotioneel. Ajax is mijn grote liefde, al sinds mijn jeugd. Maar NEC is nu mijn club en als professional moet ik daar nu alles voor geven. Het was een emotioneel gevecht in mijn hoofd."

Grote contrasten tussen Ajax en NEC

De eigenlijke aanleiding voor alle commotie lag in een interview dat voorafgaand aan het duel verscheen. Daarin sprak Dusan Tadic openhartig over het forse aanpassingsproces dat hij doormaakt in Nijmegen, nadat hij jarenlang om de prijzen speelde. De aanvaller benoemde het niveauverschil binnen de selectie van NEC, waarbij hij aangaf dat zijn handelingssnelheid regelmatig botst met die van zijn teamgenoten.

"NEC is op weg naar een nieuwe identiteit. Wat voor club willen we zijn? De club moet groeien, maar in welke richting? Die keuze zal de directie moeten maken", gaf Tadic tekst en uitleg over de koers van de club. "Het is makkelijk om met topspelers te spelen, zoals in mijn tijd bij Ajax. Het is lastiger om mindere spelers om je heen te hebben. Ik maak geregeld voorbereidende acties en krijg de bal dan niet. Dan werkt mijn brein blijkbaar te snel. Ajax was en is mijn standaard."

Die uitspraken vielen verkeerd bij de aanhang van NEC, die niet begreep waarom Tadic zich zo kritisch uitliet over zijn eigen medespelers. Zelf vond de routinier dat hij puur realistisch was: "Ajax behoort tot de top-10 clubs in Europa, als het gaat om geschiedenis en spelers. Dat is niet te vergelijken met NEC. Wij zijn een goede subtop-club en nu aan het groeien. Vorig seizoen was geweldig voor de club en nu willen we het ook goed doen in Europa. We hebben een goede coach en goede structuur, de club is groeiende. Maar als je mij vraagt welke club de betere spelers heeft, natuurlijk zeg ik dan Ajax."

© Imago

Tadic haalt fel uit naar de media

Na afloop van Ajax - NEC werd de Serviër gevraagd naar zijn uitspraken en richtte Dusan Tadic zijn pijlen dan ook niet op de fans van de clubs, maar koos hij voor de aanval op de journalisten. De aanvaller stelde dat de media vooral op zoek zijn naar sensatie en uitspraken uit hun verband trekken. Volgens hem zorgt deze manier van werken er juist voor dat spelers zich steeds meer afsluiten tijdens interviews.

"Mijn hele carrière heb ik interviews gegeven, maar het is vaak zo dat media naar iets op zoek zijn. Veel media zijn op zoek naar iets negatiefs, iets om te kunnen verdraaien. Ik zou met mijn ervaring nooit respectloos praten over NEC. Nooit van mijn leven. Maar als ik tien vragen krijg over het verschil tussen Ajax en NEC, wat moet ik dan doen: stil blijven en mijn hoofd schudden?", foeterde Tadic na de wedstrijd. "Het is heel jammer dat het vaak zo gaat in de media. Waarom moet dat? Want op deze manier willen spelers steeds minder zeggen. Ik geef liever interviews op camera, want dan zien de mensen wat ik zeg. Ik weet wat ik gezegd heb, dus het is niet goed hoe dat interview naar buiten is gekomen."

Volgens De Gelderlander staat het hele vraaggesprek echter gewoon op audio, waardoor zijn verweer niet heel stevig staat. Het toont de situatie van een routinier die moeite heeft met de gevolgen van zijn eigen woorden voor de sfeer in de kleedkamer. Door te stellen dat hij zich moet inhouden omdat er 'zoveel te corrigeren valt', plaatst Tadic zich apart binnen een selectie die juist eensgezindheid nodig heeft.

Onrust binnen de selectie van NEC

De uitspraken zorgen voor de nodige ruis bij trainer Dick Schreuder. Hij zag aanwinst Mitchel Bakker als invaller debuteren en zag Perr Schuurs en Tjaronn Chery goed standhouden, maar NEC staat met negen punten uit acht wedstrijden op een bescheiden elfde plaats. De ploeg is daarnaast actief in de Europa League, een zwaar programma waar veel spelers aan moeten wennen en wat Dusan Tadic zelf eveneens al aangaf.

In plaats van rust rondom het Europese programma zorgt de situatie rond Tadic voor verdeeldheid. De aanvaller gaf zelf toe dat het mentaal zwaar is: "Honderd procent, je hebt helemaal gelijk. Het valt me zwaar, ik ben vaak in gevecht met mezelf en dan stormt het in mijn hoofd." Wel ziet hij het avontuur als een belangrijk leermoment met het oog op zijn eigen trainerscarrière. "Het is een goede ervaring, omdat ik later coach wil worden. Ik ben echt blij met de trainingen bij NEC, die geven me nieuwe energie. Maar ik wil ook winnen. En als ik niet win, vreet het aan me."

Het verschil met de stemming in Amsterdam blijft ondertussen groot. Terwijl Tadic blijft dromen van een terugkeer als hoofdtrainer bij Ajax en de club zelfs 'zijn vrouw' noemt, baalde verdediger Youri Baas van de puntenverdeling in de ArenA. "Zeker, dit mag niet. Het maakt me teleurgesteld en boos. Als je de kansen niet afmaakt, wordt het lastig", aldus Baas. Ajax moet zich nu richten op het Conference League-duel met Hajduk Split en de uitwedstrijd tegen FC Groningen, terwijl Tadic bij NEC moet laten zien dat zijn veeleisende instelling de club verder helpt in plaats van in de weg zit.