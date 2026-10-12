Bo Svensson grijpt hard in: Ajax-huurling uit de selectie gezet

Maher Carrizo ontbrak zondag in de wedstrijdselectie van FC Kopenhagen voor de Deense kraker tegen FC Midtjylland. De twintigjarige Argentijnse aanvaller, die dit seizoen zonder optie tot koop wordt gehuurd van Ajax, werd door hoofdtrainer Bo Svensson buiten de selectie gelaten omdat hij te laat was verschenen op het trainingsveld.

De Deense koploper ging in de MCH Arena uiteindelijk met 1-2 onderuit tegen de naaste achtervolger. Zonder de buitenspeler liep Kopenhagen al snel achter de feiten aan door een doelpunt van Friday Etim. Hoewel Mohamed Elyounoussi vlak na de pauze vanaf de strafschopstip tekende voor de gelijkmaker, kroonde Denil Castillo zich na ruim een uur spelen tot matchwinner voor Midtjylland.

Svensson handhaaft de interne regels

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Na afloop van het competitieduel legt trainer Bo Svensson tegenover de Deense krant Tipsbladet uit waarom hij besloot Carrizo uit de selectie te laten. "Hij was te laat voor de training van gisteren. Dan zijn de gevolgen wat ze zijn", klinkt het stellig.

Volgens de trainer toonde de Argentijnse aanvaller zelf direct begrip voor de sanctie. "Hij is zich er terdege van bewust dat dit de regels zijn en dat ze worden gehandhaafd. Deze wedstrijd is voorbij. Daarna is hij terug voor de volgende wedstrijd."

Tijdelijke stap na hevige concurrentie in Amsterdam

Ajax besloot Maher Carrizo op 31 augustus voor de rest van het seizoen tijdelijk te stallen in de Deense hoofdstad. In Amsterdam was het perspectief op speelminuten op de flanken klein door de hevige concurrentie van onder anderen Steven Berghuis en zomeraanwinst Viktor Tsygankov. Voordat de huurtransfer definitief beklonken werd, kwam Carrizo nog in twee voorrondeduels van de Conference League binnen de lijnen voor de hoofdmacht van Ajax.

In Denemarken staat de teller voor Carrizo inmiddels op drie officiële optredens, waarvan twee in de competitie. Daarin vond hij al het net in het duel met Odense BK. In de wedstrijd tegen Brøndby IF, vlak voor de onderbreking, bleef de vleugelaanvaller negentig minuten lang op de bank zitten.

De moeizame huurperiode zet ook zijn toekomst bij Ajax onder druk, want volgens een analyse van FootballTransfers blijft Carrizo niet alleen achter in zijn ontwikkeling, maar is ook het niveauverschil met zijn concurrenten op de Amsterdamse flanken nog aanzienlijk.