Ryan Gravenberch krijgt opvallend oordeel in Engeland na dramatische rode kaart

heeft ondanks zijn rode kaart tegen Manchester City (0-3) indruk gemaakt op de Britse pers. De middenvelder van Liverpool wordt door verschillende Engelse media tot de beste spelers op het veld gerekend. Ook Jamie Carragher is lyrisch over de Nederlander, die hem zelfs aan Patrick Vieira doet denken.

Liverpool hield zondag op Anfield ruim een uur stand tegen Manchester City, maar zag de wedstrijd na ruim een uur volledig kantelen. Gravenberch kreeg van scheidsrechter Chris Kavanagh zijn tweede gele kaart na een overtreding op Jérémy Doku. Eerder was hij al bestraft voor een ingreep op Elliot Anderson. Na zijn uitsluiting sloeg City genadeloos toe via Erling Haaland, Doku en Rayan Cherki.

Britse pers lovend over Gravenberch

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Bij The Guardian kan Gravenberch op veel waardering rekenen. "Ryan Gravenberch, die waarschijnlijk de beste speler van Liverpool was, werd op omstreden wijze van het veld gestuurd", schrijft Rob Smyth in het liveverslag van de Britse krant.

Ook de Liverpool Echo beoordeelt de Nederlander positief. Clubwatcher Ian Doyle geeft Gravenberch een 7. "Twee fraaie, kenmerkende rushes in het eerste kwart van de wedstrijd. Hij oogde bovendien veel scherper dan eerder dit seizoen."

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Bij fansite Rousing The Kop krijgt Gravenberch eveneens een 7 en wordt hij zelfs uitgeroepen tot Man of the Match. Niet alle Engelse media zijn echter even mild. GOAL beoordeelt hem met een 5 en schrijft: "Zijn naïviteit bij het incasseren van een tweede gele kaart in de 62ste minuut was het catastrofale kantelpunt dat al het harde werk van zijn ploeg tenietdeed."

This Is Anfield deelt een 6 uit en is eveneens kritisch op de beslissing van Gravenberch om Doku aan te pakken. "Toen Doku hem eenmaal voorbij was, had hij die overtreding simpelweg niet meer moeten maken, zeker niet met al een gele kaart op zak."

Ook Anfield Watch vindt dat Ryan Gravenberch tegen Manchester City (0-3) te zwaar werd bestraft. "Na een gelijkopgaande wedstrijd van ruim een uur kantelde alles door een te zwaar bestrafte tweede gele kaart voor Ryan Gravenberch", schrijft journalist Peter Staunton. Zijn collega Zak Anderton is echter kritisch op de vorm van de Nederlander: "Dit seizoen zien we grotendeels hetzelfde beeld, waarbij zijn onvermogen om duels te winnen en verdedigend zijn werk te doen een steeds groter probleem wordt."

Carragher vergelijkt Gravenberch met Vieira

Jamie Carragher was tijdens de wedstrijd bijzonder onder de indruk van Gravenberch. "Als ik Gravenberch aan het begin van deze wedstrijd zie, doet het me denken aan vroeger, toen ik naar Patrick Vieira keek", zei de oud-verdediger bij Sky Sports.

Na de rode kaart richtte Carragher zijn pijlen op de arbitrage. "Het is een schokkende beslissing", oordeelde hij. Roy Keane kon zich niet vinden in de eerste gele kaart: "Ik begrijp niet hoe hij daarvoor een gele kaart kan krijgen."

Gary Neville vond de tweede gele kaart eveneens zwaar bestraft. "Dat is licht. Heel erg licht", reageerde hij. Wel plaatste Neville een kanttekening bij het handelen van Gravenberch: "Hij heeft de scheidsrechter voor een dilemma gesteld."

Ook voormalig Liverpool-spits Daniel Sturridge was uitgesproken over de eerste kaart: "Dat is nooit een gele kaart. Het is een grap."

Liverpool-trainer Andoni Iraola uitte na afloop eveneens stevige kritiek. "De eerste overtreding van Ryan is nooit een gele kaart. Nooit", verklaarde de Spanjaard op zijn persconferentie.

Aanvoerder Virgil van Dijk zag de uitsluiting als het beslissende moment van de wedstrijd. "In de tweede helft veranderde de rode kaart de wedstrijd, vooral omdat je kort daarna een doelpunt tegen krijgt", vertelde de Nederlander aan Sky Sports.