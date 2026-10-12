Ajacied zeer kritisch op Johan Cruijff ArenA: ‘Ik ben jaloers op De Kuip’

Willem van Hanegem kan genieten van de uitspraken van Oos Kesbeke over Ajax en Feyenoord. De Augurkenkoning sprak zijn jaloezie uit over De Kuip en was kritisch op de sfeer in de Johan Cruijff ArenA.

Kesbeke was begin oktober aanwezig bij De Dutch Dragons Podcast. De CEO van het oer-Amsterdamse familiebedrijf én fervent supporter van Ajax liet zich destijds openhartig uit over de Johan Cruijff ArenA: “We (Ajax-fans, red.) hebben natuurlijk enorme rivaliteit met Feyenoord. En ik zeg wel eens heel stiekem: ik ben best wel eens jaloers”, begint hij.

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“Ik mocht meerdere keren in De Kuip zijn en ik zeg altijd: die ArenA, dat was vroeger een veredelde pisbak. Een ongezellig, koud stadion. Als je dat vergelijkt met De Kuip. Eerlijk is eerlijk, daar staan gewoon je haren overeind… Als die spelers het veld op komen, en dat legioen gaat los…”, looft hij de sfeer in het stadion van de aartsrivaal.

“De Kuip moet blijven zoals hij is. Als ze er een ArenA van maken, zou dat de grootste fout zijn die er is. Het is gewoon een te gek stadion. De ArenA staat niet in verhouding met De Kuip. Echt niet”, aldus De Augurkenkoning.

Van Hanegem geniet

Van Hanegem genoot van de woorden van Kesbeke, zo vertelt hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Het Feyenoord-icoon ziet dat er van oudsher een verschil is tussen Feyenoord en Ajax. “Als Valente die ballen in een Ajax-shirt had gegeven, waren ze tachtig keer herhaald. Nu viel dat wel mee. Dat zijn we gewend”, zegt hij.

Hij vervolgt: “Daarom vond ik het zo mooi dat die Augurkenkoning, die Kesbeke, in een podcast vertelde dat hij weliswaar Ajacied is en niet zo’n beetje ook, maar dat de Arena best een treurig stadion is vergeleken bij de Kuip. Een beetje tegengas, dat is helemaal niet slecht voor Ajax, weten we allemaal”, aldus De Kromme.