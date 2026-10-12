Valentijn Driessen: 'Feyenoord had rode kaart moeten krijgen tegen AZ'

Valentijn Driessen is niet te spreken over het optreden van de arbitrage in de wedstrijden van de top drie in het afgelopen Eredivisie-weekend. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat Ajax, Feyenoord en PSV werden bevoordeeld.

Driessen schrijft dat het woord ‘klassenjustitie’ dit weekend weer is gevallen. “Het meest kwalijke is dat de op papier twee beste scheidsrechters van Nederland zich eraan bezondigden”, doelt hij op Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük, die respectievelijk Feyenoord – AZ (2-0) en Ajax – NEC (1-1) floten. “Van Joey Kooij is iedereen wel gewend dat hij situaties vaak niet goed beoordeelt of zelfs niet ziet. Hem ontging in de 61e minuut een tweede gele en dus rode kaart voor PSV’er Armando Obispo tegen Heerenveen.”

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Makkelie en Gözübüyük staan ook bij de KNVB te boek als de beste arbiters, maar volgens Driessen is het ‘onzin’ om te denken dat zulke fouten niet voorkomen bij het tweetal. “Iedereen weet beter”, stelt hij in zijn column. “Toch verwacht je van dat duo meer kwaliteit. Makkelie maakte een rotzooitje van de penaltysituatie met Mexx Meerdink en Feyenoord-goalie Tjark Ernst. Waarbij ook VAR Erwin Blank een kwalijke rol speelde. Ook vergat Makkelie rood te geven aan Oussama Targhalline bij een tackle over de bal op Meerdink. AZ-trainer Leeroy Echteld beet op zijn lippen. Natuurlijk had zoiets de wedstrijd op zijn kop gezet maar Echteld hield de eer aan zichzelf en bleef de nederlaag bij zijn eigen ploeg zoeken. Maar God hoorde hem brommen.”

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Volgens de journalist kent Gözübüyük ‘het verschil niet tussen een voetbal- en niet voetbalovertreding’. “Het naar de grond trekken van een tegenstander in scoringspositie is een voorbeeld van het laatste en moet worden bestraft met rood.” Hij doelt daarmee op de ‘keiharde tackle op de enkels’ van Jorthy Mokio bij Bryan Linssen, die een penalty en een gele kaart opleverde. En, zo memoreert hij: “Voor de interlandbreak schopte Youri Baas in de 92e minuut Excelsior-speler Irakli Yegoian in het gezicht. Geen penalty bij een 2-2 stand, geen kaart en geen VAR die op de lijn kwam in de Johan Cruijff ArenA bij arbiter Jannick van der Laan.”

“Hoe moeilijk kan het zijn als je met zes (!) man een wedstrijd in de Eredivisie, toch niet de beste competitie met het hoogste tempo, foutloos moet leiden?”, vraagt de journalist zich af. “Of in ieder geval zonder overduidelijke missers. Dan ontbreekt simpelweg kwaliteit en is de leiding niet op zijn taak berekend.”