Van Hanegem: ‘Als hij bij Ajax had gespeeld, wordt dit 80 keer herhaald’

Willem van Hanegem is gecharmeerd van , zo vertelt hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Het Feyenoord-icoon denkt dat de aanvoerder van de Rotterdammers liever op het middenveld speelt, maar ziet hem een uitstekende indruk maken als linkeraanvaller.

Valente groeide de afgelopen seizoenen uit tot een van de beste middenvelders van de Eredivisie, met name als ‘nummer 8’ of ‘tien’. Ook dit seizoen startte de 23-jarige aanvoerder op het middenveld, maar sinds kort is hij verhuisd naar de linkerkant. Van Hanegem denkt dat Valente daar na een tijdje wel klaar mee is.

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“Voor Luciano Valente kan er een moment komen dat hij denkt: ik wil weer gewoon middenvelder zijn in plaats van een valse linkerspits”, zegt hij. Toch geniet De Kromme ontzettend van Valente op links. “Die steekballen waar hij er dit seizoen al een paar van vanaf links gaf, die zijn echt heel goed. Als Read die bal tegen AZ goed meeneemt, is het raak.”

Zijn lofzang gaat verder: “Als Valente die ballen in een Ajax-shirt had gegeven, waren ze tachtig keer herhaald. Nu viel dat wel mee. Dat zijn we gewend”, aldus de legendarische oud-middenvelder van de Rotterdammers.