Nieuwe leider bij Feyenoord: 'Hij staat symbool voor de wederopstanding'

wordt bewierookt in de ochtendkranten. De verdediger van Feyenoord maakte zaterdag een goede indruk in de topper tegen AZ: volgens De Telegraaf heeft St. Juste zich zelfs ‘ontpopt als nieuwe leider in De Kuip’.

Valentijn Driessen noemt St. Juste ‘de belichaming van de wederopstanding van Feyenoord na een moeilijk eerste halfjaar van 2026’. “Toen AZ er in de eerste minuut vol op ging en Elijah Dijkstra aanvoerder Luciano Valente aftroefde, kwam het signaal van de ervaren Jeremiah St. Juste wie de baas echt is in De Kuip. De centrale verdediger dekte bijna door tot in het strafschopgebied van AZ, kreeg zijn ploeggenoten en het Legioen mee”, licht de chef voetbal uit.

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Ook het Algemeen Dagblad staat stil bij de sterke wedstrijd van St. Juste, die in januari transfervrij overkwam van Sporting Portugal. “Van twijfels over fitheid naar boegbeeld”, kopt men. “Bij Feyenoord is er veel veranderd, de koploper lijkt zich sterker dan ooit te voelen. Daarin speelt Jeremiah St. Juste een grote rol. Ook in de topper tegen AZ." De Volkskrant vindt dat ‘de opgeleefde St. Juste is opgestaan als aanjager’.

Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, is niet verrast door de goede vorm van de 29-jarige stopper. “De potentie was er altijd, weet ik uit mijn eerste periode bij Feyenoord met Jeremiah. Na zijn komst in de winter beleefde hij een moeilijke periode, omdat hij niet volledig fit was en het team het lastig had. Door die ervaring, zijn houding en de manier waarop hij met medespelers omgaat, neemt hij die rol van leider vanzelf op zich. Op een natuurlijke manier, niet geforceerd. Binnen en buiten het veld.”

De rol van St. Juste wordt ook uitgelicht door Michiel Kramer in zijn nieuwe column voor 1908.nl. "Dat St. Juste zo presteert, verbaast me niks. Als hij fit is, hoort hij bij de beste centrumverdedigers van de Eredivisie", schrijft de oud-spits.