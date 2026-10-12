Nationale bond woest op Danny Buijs na ESPN-interview: 'Zijn verhaal klopt niet!'

, algemeen directeur van de Surinaamse Voetbal Bond, is not amused door de uitspraken die Danny Buijs afgelopen weekend deed over Shiloh ’t Zand bij ESPN. De trainer van Fortuna Sittard vond het teleurstellend hoe Suriname tijdens de interlandperiode omsprong met de fitheid van de middenvelder, iets wat helemaal verkeerd valt bij de Natio.

Vlak voor de wedstrijd tegen FC Twente uitte Buijs zijn ongenoegen over de wijze waarop het nationale elftal van Suriname is omgegaan met ’t Zand. Hij vond dat het land te weinig rekening heeft gehouden met de fysieke belastbaarheid van de middenvelder. “Die jongen heeft voor dit seizoen anderhalf jaar niet op het hoogste niveau gevoetbald. Dan is het teleurstellend om te zien hoe ze daarmee omgegaan zijn”, sprak Buijs tegenover ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Die woorden schieten bij Tevreden in het verkeerde keelgat. “Danny Buijs leest de Surinaamse Voetbal Bond via de media de les over communicatie. Dan kan hij vast ook wel tegen een antwoord. Zijn verhaal klopt niet”, begint de algemeen directeur van de Surinaamse bond tegenover De Telegraaf.

Tevreden stelt dat er van 11 tot en met 23 september ‘doorlopend contact’ is geweest tussen Fortuna en de bond. “Met de medische staf én met de technische leiding. Van 13 tot en met 20 september stond Buijs zelf in de cc van elke mail. Hij wist dus precies wat er speelde en vertelt nu toch een ander verhaal. Dat siert iemand die anderen de les leest over communicatie niet”, hekelt hij.

‘Buijs pakt liever een microfoon dan een telefoon’

Tevreden vindt het niet chique dat Buijs zijn beklag doet tegenover de media. “Hij heeft het over WhatsApp en videobellen, maar pakt zelf liever een microfoon dan een telefoon. Het nummer van Henk Fraser is geen staatsgeheim, het mijne ook niet. Dat hij kiest om het via de media te doen, zegt meer over hem: een belletje vraagt meer lef.”

Hij sluit af: “De Surinaamse Voetbal Bond laat zich niet langer wegzetten. Wie kritiek heeft, belt ons. Wie liever onzin via de media verspreidt, krijgt voortaan antwoord via de media.”